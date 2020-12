Autobahndreieck Funkturm wird zur Großbaustelle

Berlin. Ab 2024 wird auf dem westlichen Teil der Berliner Stadtautobahn wohl der eine oder andere Fluch aus den Autos zu hören sein. Denn dann beginnt nicht nur der Umbau des Dreiecks Funkturm in Charlottenburg. Auch das Mammutprojekt des Abrisses und Neubaus der Rudolf-Wissell-Brücke einige Kilometer nördlich soll beginnen und die A111 bis weit nach Reinickendorf hinein saniert werden.

Nun gab die verantwortliche Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) des Bundes bekannt, alles gleichzeitig umsetzen zu wollen. Für Autofahrer bedeutet das jahrelang eine kilometerlange Baustellenkaskade. Die Fertigstellung ist für frühestens 2032 geplant.

Einen Staukollaps befürchtet Charlottenburg-Wilmersdorfs Verkehrsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) jedoch nicht. „Stau entsteht nur, wenn ich aus einer breiten in eine schmale Spur hinein muss.“ Wenn nur eine Verengung eingerichtet wird, werde es nur ein einer Stelle kritisch.

Die Anschlussstelle Messedamm soll die gleichnamige Straße über eine Trasse mit der A115 verbinden.

Foto: Deges

Bezirk und Anwohner hatten die ursprünglichen Pläne der Deges heftig kritisiert. Vor diesem Hintergrund wurden sie daher überarbeitet und Interessierten am Dienstag- und Mittwochabend im Rahmen einer Online-Planungswerkstatt erneut vorgestellt. Den Bewohnern der Siedlung Eichkamp, die direkt an der Avus liegt, war vor allem die neue Anschlussstelle Messedamm ein Dorn im Auge. Sie sollte ursprünglich südlich des S-Bahnhofs Messe Süd direkt ins Wohngebiet führen . In den neuen Plänen wurde sie jedoch knapp 450 Meter nach Norden auf Höhe des Messegeländes verlegt. Der Siedlerverein Eichkamp und der Bezirk sind zufrieden. „Das ist eine deutliche Verbesserung.“, sagt auch Stadtrat Schruoffeneger (Grüne).

Anwohner und Bezirk kritisieren Wegfall des Anschlusses Halenseestraße

Insgesamt sieben Auf- und Ausfahrten führen am AD Funkturm auf die A100 und die A115. Die Deges plant, sie alle zu schließen und den Verkehr ausschließlich über die neue Anschlussstelle Messedamm fließen zu lassen. Das sei „suboptimal“, befindet Falk von Moers, Vorsitzender des Siedlervereins Eichkamp. Denn hier werde ein Nadelöhr geschaffen und so Stau provoziert. „Die Deges hat berechnet, dass 50.000 Fahrzeuge täglich am Dreieck Funkturm auf und abfahren.“, so von Moers weiter. Der Zulieferverkehr zu Messe sei da noch nicht berücksichtigt.

Die Anschlussstelle Messedamm wird die einzige Zu- und Abfahrt zum Autobahndreieck.

Foto: Deges

Verein und Bezirk plädieren daher dafür, die Ausfahrt Halenseestraße zu erhalten. Wer so auf der A100 von Süden fahre, müsse nicht erst über das Dreieck zur Avus und dann dort von der Autobahn runter, sagt von Moers. Auch der Zentrale Omnibusbahnhof sei besser zu erreichen. „Außerdem würde es den Verkehr mehr auf den unbewohnten Abschnitt Messedamm und Masurenallee gezogen werden, was die Wohngebiete an der Königin-Elisabeth- und Knobelsdorffstraße entlasten. Die Deges wiederum begründet die geplante Schließung der Abfahrt mit der erhöhten Unfallgefahr.

Dreieck Funkturm war nur für ein Bruchteil des Verkehrs ausgelegt

Mehr als ein halbes Jahrhundert nach seiner Eröffnung ist das Autobahndreieck (AD) Funkturm in die Jahre gekommen. Das verwirrende Geflecht aus knapp zwei Kilometer Straße verteilt auf Straße und 25 Brücken verbindet die Avus (A115) an die Stadtautobahn A100 an. Es wurde nach der Eröffnung in den 1960er-Jahren von täglich 20.000 Fahrzeugen passiert, heute sind es 230.000 und und nach Schätzungen in zehn Jahren 250.000. Durch den starken Verschleiß ist das AD „stark geschädigt und in seiner jetzigen Form nicht sanierungsfähig“, wie es von der Deges heißt.

Das Genehmigungsverfahren hat sich zuletzt aufgrund der Anwohnerproteste verzögert. Statt Anfang des kommenden Jahres soll es nun Ende 2021 beginnen. Zwei Jahre darauf sollen die ersten Vorbereitungsmaßnahmen und 2024 dann der tatsächliche Umbau starten. Währenddessen sollen alle Fahrstreifen erhalten bleiben, heißt es. Die Kosten bezifferte die Deges zuletzt auf rund 295 Millionen Euro. Der Neubau der maroden 950 Meter langen Rudolf-Wissell-Brücke soll 240 Millionen Euro kosten. Auch sie wurde ursprünglich für ein Bruchteil des tatsächlichen Verkehrsaufkommens geplant.