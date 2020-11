Das Einkaufszentrum an der Wilmersdorfer Straße heißt nun „Wilma.“

Einkaufszentrum Wilmersdorfer Arcaden in Charlottenburg heißen jetzt „Wilma“

Berlin. „Wilma“ steht nun in weißen Lettern über dem Einkaufszentrum an der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg. Mit dem neuen Namen bekommen die einstigen „Wilmersdorfer Arcaden“ auch ein neues Konzept. Dazu gehören eine Markthalle im Untergeschoss, neue Läden und Gastronomiebetriebe.