Radweg soll nicht mehr durch Außenbereich von Café führen

Seit März 2020 führt ein umgeleiteter Radweg durch den Außenbereich des Café Bernstein in Wilmersdorf. Das soll sich nun ändern.

Berlin. Vor dem Café Bernstein gemütlich Kuchen zu essen, ist momentan kaum möglich. Der Grund: Radfahrer rasen dicht an den Tischen vorbei, denn ein Radweg führt mitten durch den Außenbereich des Cafés in Wilmersdorf. Wegen einer Baustelle wurde er auf den Bürgersteig umgeleitet. Nun will die Senatsverkehrsverwaltung die Radspur verlegen, wie sie auf Anfrage mitteilte.