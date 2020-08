„Milieuschutz jetzt“, forderten Mieter am Amtsgerichtsplatz und an der Schloßstraße auf einer Demonstration.

Berlin. „Verdrängung nein, Milieuschutz jetzt“, skandierten die etwa hundert Demonstranten am Dienstagabend an der Schloßstraße in Charlottenburg. Mit Trillerpfeifen und bunt bemalten Schildern machten sie auf ihre Situation aufmerksam: Der Kiez rund um den Klausener Platz wurde bereits als Milieuschutzgebiet ausgewiesen – ihre Wohnhäuser am Amtsgerichtsplatz und der Schloßstraße jedoch nicht.