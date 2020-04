Auch die Kantstraße erhält jetzt einen Pop-up-Radweg

Stück für Stück trugen die Arbeiter am Mittwochmittag mit einer Sprühmaschine die Farbe auf. Frische gelbe Streifen auf dem Asphalt, das heißt aktuell in Berlin meist: Ein neuer, temporärer Radweg entsteht.

Wegen der Corona-Pandemie haben in den vergangenen Wochen bereits die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Mitte sogenannte „Pop-up-Bikelanes“ eingeführt. Nun wird mit der Kantstraße zum ersten Mal auch im Westen der Berliner Innenstadt kurzfristig ein breiter Radweg auf der Straße geschaffen.

Vergangene Woche sei die Anordnung von der Senatsverkehrsverwaltung gekommen, nun schon würde der neue Radweg markiert, sagte Charlottenburg-Wilmersdorfs Verkehrsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne). „Das ist für Berliner Verhältnisse ungewöhnlich.“

Strecke gibt es vorerst bis zum 31. Mai

Dass die Wahl auf die prominente Straße in der City West fällt, ist kein Zufall, sagte Schruoffeneger. „Die Kantstraße hatte bei uns Priorität.“ Seit Jahren wolle der Bezirk, dass die Straße umgestaltet wird. Neue konkrete Pläne dazu seien entstanden, nachdem im Februar ein Radfahrer am Savignyplatz von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt wurde. Eine Umsetzung hätte zu normalen Zeiten jedoch eher Jahre gebraucht. Dann kam die Corona-Pandemie. „Ohne diese Begründung hätte es sehr viel länger gedauert.“

Vom Beginn an der Joachimsthaler Straße bis zum Übergang in die Masurenallee erhält die Kantstraße nun einen breiten Radweg. Zunächst bis zum 31. Mai, wie Schruoffeneger betont. Haben die Abstandsregelungen danach noch Bestand, werde die Anordnung jedoch verlängert. Der Verkehrsstadtrat sieht darin auch neue Möglichkeiten. „Das gibt uns mal die Chance, für ein paar Wochen etwas zu probieren.“ Denn die Kantstraße sei äußerst kompliziert. Alle paar Meter warte eine andere verkehrliche Situation auf die Planer.

Parkbuchten werden zu Lieferzonen

Nun wird in beiden Richtungen der jeweils rechte Fahrstreifen auf der Strecke gesperrt. Damit Lieferautos den Radweg nicht zuparken, werden in regelmäßigen Abständen die am rechten Straßenrand liegenden Parkbuchten zu Lieferzonen umdeklariert.

Barken zum Schutz des Radweges werde es jedoch nur an einigen wenigen Stellen geben, erklärte der Verkehrsstadtrat. Wer ab jetzt entlang der Kantstraße halten will, muss dafür beim Ein- und Ausparken den Radweg kreuzen. Übrig bleibt zudem nur noch ein Streifen für den Kfz-Verkehr.

Für den fließenden Verkehr sei das „vollkommen unproblematisch“, befand Schruoffeneger. „Die Verkehrsmenge ist in der Kantstraße gar nicht so hoch, wie man immer denkt.“ Anders sieht das Jens Wieseke vom Berliner Fahrgastverband Igeb, der sich Sorgen um den Busverkehr auf der Kantstraße macht. „Dann steht demnächst der Bus im Stau“, warnte Wieseke.