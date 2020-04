Café am Lehniner Platz soll Ende des Jahres eröffnen

Auf dem Lehniner Platz gemütlich einen Kaffee trinken oder Kuchen essen – eigentlich sollte das bereits seit Ende letzten Jahres möglich sein. Doch der Bau des neuen Café-Pavillons auf der Westseite des Platzes verzögert sich weiter. Erst im Spätherbst 2020 wird er fertiggestellt. Das bestätigten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), deren Tochtergesellschaft Urbanis das Projekt umsetzt, auf Anfrage der Berliner Morgenpost.

An der Zusammenarbeit mit dem Bezirk hat die lange Wartezeit nicht gelegen. Grund für die Verzögerung war der Antrag auf Verkehrsrechtliche Anordnung bei der Verkehrslenkungsbehörde Berlin. Dieser ist erst Mitte Mai 2019 bewilligt worden, wie BVG-Pressesprecher Jannes Schwentu mitteilte.

Café mit deutscher Küche und Kuchenangebot geplant

Anschließend mussten neue Firmen für die Umsetzung des Bauvorhabens gesucht werden. Der Baubeginn wurde dadurch auf den März 2020 verschoben. „Ansonsten hätte man in den Winter hineingebaut. Das wäre baukonstruktiv sehr ungünstig und hätte die Maßnahme nur verteuert“, erklärte Schwentu. Die Kosten des Projektes belaufen sich nun auf insgesamt 900.000 Euro.

Ein Pächter für den Pavillon ist bereits gefunden. Sein Name könne jedoch aus Datenschutzgründen noch nicht genannt werden, so Schwentu weiter. Nur so viel könne er verraten: „Der Mietvertrag sieht eine gastronomische Verwendung mit den Segmenten Deutsche Küche, Kaffeehaus und Tortenproduktion vor.“

Das groß angekündigte Projekt hatte lange auf sich warten lassen. Bevor das Berliner Architektenbüros „Die Brücke“ im Frühjahr 2017 seine Pläne vorstellte, waren bereits fünf Jahre seit der im Bezirk umstrittenen Umgestaltung des Platzes vergangen. Zuvor hatte er vor allem als Parkfläche sowie zur Veranstaltung eines kleinen Wochenmarkts gedient.

„Wer dort ein Café betreibt, kann gute Geschäfte machen“

Zunächst fehlte die Baugenehmigung und dann musste geklärt werden, wer die neue Anlage betreiben darf. Der dafür ursprünglich vorgesehene Pächter des Zeitungskiosks sprang aus finanziellen Gründen ab, ein neuer Pächter musste gefunden werden. Vor dem Eröffnungstermin Ende letzten Jahres konnte bereits derjenige im Frühjahr 2019 nicht gehalten werden. „Es freut mich, wenn der Bau des Cafés nach zwei Jahren Stillstand hoffentlich dieses Jahr fertig wird“, sagte Hans-Joachim Fenske, Bezirksverordneter der CDU-Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf.

Dass das Café-Konzept am Lehniner Platz aufgehen wird, steht BVG-Sprecherin Petra Nelken zufolge außer Frage. Der Bedarf sei da, sagte Nelken. Der Platz werde trotz der relativen Nähe gut angenommen: „Wer dort ein Café betreibt, kann gute Geschäfte machen.“ Der Pächter könne zusätzlich das Publikum der gegenüberliegenden Schaubühne mit in den Blick nehmen.