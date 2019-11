Charlottenburg PlattenPedro verkauft seit 50 Jahren Schallplatten

Trockener Humor, unverblümter Charme und geballtes Fachwissen rund um Schallplatten und Musik. Platten-Pedro in seinem Antiquariat in Charlottenburg

Charlottenburg. Wer hätte das gedacht? Auf seine alten Tage übt er nun doch Verzicht. Adieu Blättchen, tschüssi Tabak – seit Mitte Oktober entsagt Platten-Pedro dem Rauchen. Der bald 78-Jährige klingt selbst noch ein wenig ungläubig, als er die Neuigkeit hustend mitteilt. „Da kommt noch Zeug aus dem letzten Jahrhundert hoch“, röchelt Peter Patzek, während er an seinem Tee nippt. Schon in der ersten Minute des Gesprächs ist er spürbar, der ruppige Charme der in Berlin Geborenen. Trockener Humor auch mit Blick auf die eigene Person und deren gequälte Atemwege. Nachdem so gut wie jeder der fast unzähligen Medienberichte über Platten Pedro auch den Tabakkonsum thematisierte, gibt es nun also zu vermelden, dass er mit der Zeit geht und auf Zigaretten verzichtet.