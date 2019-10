Weihnachtsmarkt in Berlin - Markt am Schloss Charlottenburg gerettet

Charlottenburg. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat am Dienstag grünes Licht für den Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg gegeben. „Wir haben Herrn Erbe einen schriftlichen Vorschlag geschickt und haben keinen Zweifel, dass wir so zusammenkommen werden“, sagte der stellvertretende Bezirksbürgermeister Arne Herz (CDU) für das Bezirksamt. Tommy Erbe, der Veranstalter des Marktes, erklärte indes am Dienstagnachmittag, dass er und sein Anwalt noch keine Kenntnis von der Entscheidung und deren Details hätten.

Erbe erstellte ein neues Sicherheitskonzept

Das Verwaltungsgericht Berlin hatte am vergangenen Freitag einen Eilantrag des Veranstalters auf Erzwingung einer Genehmigung abgelehnt. Erbe hatte darauf über das Wochenende ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet, in dem allen Forderungen des Bezirks sowie der Polizei und der Feuerwehr Rechnung getragen werden sollten.

Zwar sieht sich der Veranstalter noch immer für die meisten der Auflagen nicht in der Pflicht, „doch ich fühle mich ja auch für die Händler, die seit Monaten auf den Markt zuarbeiten, verantwortlich“, sagte er. Diese Menschen würden sonst viel Geld verlieren, wenn wir scheitern, sagt er. Eine Rechtspflicht für diese Verpflichtungen will Erbe aber weiter nicht anerkennen. „Es gibt dafür aus unserer Sicht keine gesetzliche Grundlage, aber das müssen jetzt die Gerichte klären“, sagt er.

Bezirk sieht sich in seiner Rechtsauffassung bestätigt

Der Bezirk sieht hingegen in der Abweisung des Eilantrags eine Bestätigung seiner Rechtsauffassung und hat Erbe nun verpflichtet, Schutz- und Sicherungsmaßnahmen für den Platz, den sogenannten Binnenschutz zu gewährleisten sowie entsprechende Sicherungen gegen sogenannte Überfahrtaten zu sorgen.

Zu letzterem hatte zwar das Verwaltungsgericht Berlin bereits im August zugunsten des Veranstalters geurteilt, dass Erbe Maßnahmen zur Terrorabwehr nicht auf eigene Kosten treffen müsse, da die Abwehr dieser Gefahr grundsätzlich Aufgabe des Staates sei. Doch die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Weil das Urteil von grundsätzlicher Bedeutung sei, hatte die Verwaltungsrichter dem Bezirksamt die Möglichkeit eingeräumt, sich an das Oberverwaltungsgericht zu wenden und in Berufung zu gehen. Das hat der Bezirk auch wahrgenommen.

Immer noch Klage vor dem Oberverwaltungsgwricht anhängig

„Wir wollen mit unserer Entscheidung jetzt aus der ewigen Klagespirale herauskommen“, sagte Herz. Noch stehe nämlich das Urteil des Oberverwaltungsgerichts aus, das klären soll, wer für die Kosten der Terrorabwehr aufzukommen hat. „Wir sind übereingekommen, dass der Veranstalter die Kosten so lange trägt, bis die Richter letztinstanzlich gegen den Bezirk entscheiden“, so der stellvertretende Bürgermeister. Sollte das der Fall sein, würde der Bezirk die zu viel gezahlten Kosten nachträglich an den Veranstalter zurückerstatten. „Unser absolutes Anliegen war aber, dass dieser Weihnachtsmarkt grundsätzlich stattfindet, weil er einer der schönsten der Stadt ist und eine Bereicherung für die Berliner Weihnachtsmärktelandschaft ist“, sagte auch Herz’ Kollege, der für Grünflächen zuständige Stadtrat Oliver Schruoffeneger. Der Fachbereich Grün des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf werde in den nächsten Tagen die Genehmigung für den Weihnachtsmarkt am Schloss erteilen.

Viele Kleinhändler wären von einem Aus betroffen

Einer der Gründe für das Votum des Bezirks waren auch die vielen Saisonhändler, die von einer Ablehnung betroffen gewesen wären. Einige hatten im Vorfeld an den Bezirksbürgermeister geschrieben und um Hilfe gebeten hatten. So wie Maike Schütte, die mit sogenannten „Feentüren“ handelt: „Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg ist für mich eine einzigartige Gelegenheit, meine Türchen einem großen Publikum zu präsentieren – und mit den Einnahmen das Jahr über zu produzieren. Findet der Markt nicht statt, so sehe ich mich als Eine-Frau-Unternehmen gezwungen, diese zauberhafte Idee einzustampfen. Daher bitte ich Sie inständig: Setzen Sie sich bitte für die Genehmigung ein! Neben mir sind viele weitere kleine und Kleinstunternehmen in ihrer Existenz bedroht, wenn der Markt ausfällt.“ Geht es nach dem Bezirksamt ist nun die akute Gefahr für Feentürchen nun erst einmal gebannt.