Charlottenburg: Bezirk genehmigt Weihnachtsmarkt am Schloss

Berlin. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat am Dienstag grünes Licht für den Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg gegeben. „Wir haben Herrn Erbe einen schriftlichen Vorschlag geschickt und haben keinen Zweifel, dass wir so zusammenkommen werden“, sagte der stellvertretende Bezirksbürgermeister Arne Herz (CDU) für das Bezirksamt.

Veranstalter muss Sicherungen im Vorjahr errichten

Erbe wird verpflichtet, Maßnahmen für die Sicherheit auf dem Platz und, wie schon im vergangenen Jahr, auch entsprechende Sicherungen gegen sogenannten Überfahrtaten, also zur Terrorwehr, zu errichten. „Wir wollen damit aus der ewigen Klagespirale herauskommen“, sagte Herz. Noch stehe nämliche das Urteil auf eine Klage vor dem Oberverwaltungsgericht aus, in der der Bezirk den Veranstalter für die gesamten Sicherungsmaßnahmen finanziell verantwortlich machen will.

„Wir sind übereingekommen, dass der Veranstalter die Kosten so lange trägt, bis das Gericht gegen den Bezirk entscheidet“, so der stellvertretende Bürgermeister. Sollte das der Fall sein, würde der Bezirk die zu viel gezahlten Kosten zurückerstatten. „Unser absolutes Anliegen war aber, dass dieser Weihnachtsmarkt grundsätzlich stattfindet, weil er einer der schönesten der Stadt ist und eine Bereicherung für die Berliner Weihnachtsmärktelandschaft ist“, sagte Herz.

Erbe will jetzt alle Kräfte bündeln

Für Veranstalter Tommy Erbe kommt die Genehmigung für den Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg eher fünf nach, als fünf vor zwölf. „Aber wir werden eben jetzt alle Kräfte bündeln und schauen, dass wir alles bis zur Eröffnung schaffen“, sagt er.

Viele Kleinhändler wären von einer Absage betroffen gewesen

Betroffen wären von einer Ablehnung auch viele Kleinhändler gewesen, die im Vorfeld an den Bezirksbürgermeister geschrieben und um Hilfe gebeten hatten. So wie Maike Schütte, die mit Feentüren handelt: „Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg ist für mich eine einzigartige Gelegenheit, meine Türchen einem großen Publikum zu präsentieren – und mit den Einnahmen das Jahr über zu produzieren. Findet der Markt nicht statt, so sehe ich mich als Eine-Frau-Unternehmen gezwungen, diese zauberhafte Idee einzustampfen. Daher bitte ich Sie inständig: Setzen Sie sich bitte für die Genehmigung ein! Neben mir sind viele weitere kleine und Kleinstunternehmen in ihrer Existenz bedroht, wenn der Markt ausfällt.“