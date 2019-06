Funkturm schließt für zweieinhalb Monate

Der 146,78 Meter hohe Funkturm macht Sommerpause: Die Sehenswürdigkeit bleibt vom 1. Juli 2019 bis zum 16. September 2019 für Besucher geschlossen. Wie die Messe Berlin GmbH in einer Pressemitteilung erklärte, werden bis zum 21. August 2019 Sanierungsarbeiten an den vier Fundamentsockeln durchgeführt. Außerdem wird der Fahrstuhl turnusmäßig gewartet. Anschließend werden das Restaurant und die Aussichtsplattform für exklusive Veranstaltungen zur IFA 2019 genutzt. Für Besucher ist das Wahrzeichen ab dem 17. September wieder geöffnet.

Mehr als 18 Millionen Gäste

Am 3. September 2016 feierte die Sehenswürdigkeit das 90-jährige Jubiläum. Seit der Einweihung zur 3. Funkausstellung im Jahre 1926 empfing der Funkturm mehr als 18 Millionen Gäste empfangen. In 55 Metern Höhe können Besucher die kulinarischen Genüsse in einem Restaurant genießen. Einen tollen Blick über die Stadt haben die Besucher auf der Aussichtsplattform in 126 Metern Höhe.