Berlin Charlottenburg Wilmersdorf: Trauer um Sozialstadtrat Carsten Engelmann

Charlottenburg-Wilmersdorf. 54 Jahre alt wäre er am Sonntag geworden, doch das hat Carsten Engelmann nicht mehr geschafft. Der Charlottenburger Sozial- und Gesundheitsstadtrat hat vergangene Woche seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Engelmann hinterlässt seine Frau und zwei Söhne.

Schon mit 16 Jahren beginnt Engelmann im Bezirksamt die Ausbildung zum Beamten des mittleren nichttechnischen allgemeinen Verwaltungsdienstes. Nach Stationen in der Abteilung Jugend und Sport, unterbrochen von einem Jahr zum Verwaltungsaufbau im Bezirksamt Köpenick 1991 bis 1992, im Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen und im Bürgeramt Spandau wird der CDU-Politiker 2011 Bezirksstadtrat für Soziales und Gesundheit in Charlottenburg-Wilmersdorf.

Traum vom Bezirksbürgermeister blieb unerfüllt

Bei den Kommunalwahlen 2011 und 2016 tritt er als Spitzenkandidat für die CDU in der City West an. Sein Traum, für seine Partei das Amt des Bezirksbürgermeisters zu erobern, erfüllt sich nicht. Der Sozialdemokrat Reinhard Naumann macht beide Male das Rennen. Für Engelmann aber kein Grund, seine von Kollegialität und dem Willen zu parteiübergreifender Kooperation geprägte Haltung in Frage zu stellen. Zu sehr war für ihn als Verwaltungsfachmann politisches Handeln immer zuerst an der Sache orientiert.

Packte gern auch selber mit an: Carsten Engelmann (l.) bei einer CDU-Pflanzaktion im April 2012 am Kudamm Ecke Uhlandstraße mit (v.l.) Karsten Sell, Klaus-Dieter Gröhler, Cherubin Sell und Julius Gröhler

Foto: Christian Hahn

Von Vorteil war für Engelmann, dass er im Rathaus Charlottenburg viele der Mitarbeiter persönlich kannte. „Er mochte die Menschen, und sie mochten ihn. Er war im besten Sinne des Worte so etwas wie ein Menschenfänger, aber er ist immer auf dem Boden geblieben“, sagt Engelmanns Parteifreund und Stadtratskollege Arne Herz, der ihn nach seiner Erkrankung vor rund Jahr in seinem Amt vertrat. Er habe hinter dem gestanden, was er tat und viel Leidenschaft und Herzblut in seine Arbeit investiert. So habe er beispielsweise auch gut mit Linken-Sozialsenatorin Elke Breitenbach gekonnt, was aber nicht bedeutet habe, dass er in der Sache nicht auch streiten konnte, wenn er anderer Meinung war. „Er war ein Mensch, dem ich hundertprozentig vertraut habe, das ist ja nicht immer in der Politik so. Ich werde ihn sehr vermissen“, so Herz.

Offenes Ohr für Hilfsbedürftige

Thomas de Vachroi, der mit dem Stadtrat, aber als erster Leiter der Flüchtlingsunterkunft im Rathaus Wilmersdorf auch eng mit ihm zusammenarbeitete, erinnert sich an eine Geschichte, die typisch für Engelmann war. „Wir hatten einmal zu später Stunde 20 Säuglinge mit ihren Müttern zu versorgen, aber weder Babynahrung, noch Windeln oder Milchflaschen. Ich rief ihn an, um einen Rat zu bekommen, wo wir diese notwendigen Dinge schnell herbekommen könnten. Alle Geschäfte waren schon geschlossen, aber er hat es innerhalb einer Stunde fertiggebracht, alles was nötig war, selbst ins Rathaus Wilmersdorf zu bringen.

Seine politische Heimat hatte er seit 1985 in der CDU gefunden. Er war Ortsvorsitzender und bis zuletzt stellvertretender Kreisvorsitzender. „Carsten Engelmann hinterlässt menschlich und politisch eine große Lücke“, so CDU-Kreischef und Generalsekretär der Landespartei, Stefan Evers.