Das „Bristol“ am Kudamm hat einen neuen Eigentümer

Charlottenburg. Seit Montag ist es amtlich: Das „Bristol“, ehemals Kempinski, am Kurfürstendamm hat einen neuen Eigentümer. Wie Insolvenzverwalter Volker Römermann mitteilte, hat das Amtsgericht Wiesbaden am Montag der Aroundtown SA den Zuschlag gegeben. Das in Luxemburg ansässige Unternehmen besitzt Anteile an Gewerbeimmobilien insbesondere in Deutschland und den Niederlanden. Der Schwerpunkt liegt auf Büro-, Hotel- und Gewerbeimmobilien. Auch in Berlin ist das Unternehmen kein Unbekannter.

Investor hat Anteile an viele Immobilien in Berlin

Es hält beispielsweise Anteile am Bürohaus Platinum am Sachsendamm 2–7, am Einkaufszentrum „Der Clou“ in Hellersdorf, am Park Center Treptow und auch am Hotel Hilton am Gendarmenmarkt. Unklar ist vorerst, ob Aroundtown am Weiterbetrieb des traditionsreichen Hotels am Kudamm festhält. Bereits 2015 hatte es Pläne gegeben, das Haus abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Die Pläne scheiterten seinerzeit.