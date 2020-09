Berlin Spandau: Das sind die Routen der neuen Pilgerwege

In anderen deutschen Gegenden ist der Jakobsweg bereits ausgeschildert. So wie hier im thüringischen Paulinzella.

Berlin. Von der Weihnachtskirche bis zur Stiftskirche, der Schilfdachkapelle zur Laurenziuskirche und von der Kirche St. Nikolai zur Zufluchtskirche: Kreuz und quer durch Spandau und über eine Strecke von insgesamt knapp 75 Kilometern verläuft der neue Pilgerweg, der an diesem Sonnabend im Bezirk eröffnet wird. Die Strecke, unterteilt in mehrere Rundwege, verbindet alle 24 evangelischen sowie zwei katholische Kirchen in Spandau miteinander. Es ist ein in Berlin bislang einzigartiges Projekt, initiiert vom Evangelischen Kirchenkreis Spandau.