Neuköllner Talkrunde ab sofort im TV

Die größte selbstorganisierte Filmschule Europas, die filmArche aus Neukölln, hat ab sofort ein eigenes TV-Format am Start. „PanOptikum“ heißt die humorvoll angelegte Talksendung von und mit Filmemachern. Das Konzept der Sendung erinnert ein wenig an den erfolgreichen Late-Night-Talk aus dem NDR mit Ina Müller, „Inas Nacht“: Auch in Neukölln wird den Gästen Alkohol gereicht (um die Zunge zu lockern?) und in entspannter Baratmosphäre geplaudert.

Talkrunde von und mit Filmschaffenden Das Thema der ersten Sendung dreht sich rund um die Frage „Das Spiel mit Klischees und Tabus: Was macht Filme interessant?“ Zu Gast ist Saralisa Volm, Produzentin von „Fikkefuchs“, einer erfolgreichen Berliner Komödie mit schwarzem Humor. Volm ist fester Bestandteil der Berliner Filmszene, selbst auch Regisseurin und Schauspielerin. Ein weiterer Gast ist der Filmemacher Janis Westphal. Der Regisseur finalisiert gerade seinen vom BKM geförderten Abschlussfilm „Bolzmann“. Bei dem Film handelt es sich um ein Kickerdrama. Die erste einstündige Sendung läuft am 18. Juni 2019 um 19 Uhr. Die Sendung wird jährlich zehn Ausgaben haben. Zu sehen sind die im Livestreaming auf https://www.alex-berlin.de/tv/livestream.html oder im Berliner Kabelnetz auf ALEX Berlin. filmArche größte selbstorganisierte Filmschule Europas Die filmArche wurde 2003 von einer Gruppe junger Filmschaffender um Simon Brückner gegründet. Als gemeinnütziger Verein bietet die filmArche eine Alternative zu staatlichen Filmhochschulen und kommerziellen Weiterbildungsangeboten. Der Unterricht und die Verwaltung wird von den Studierendenselbst durchgeführt. Sie entscheiden, welche Inhalte sie sich gegenseitig beibringen oder von eingeladenen Dozierenden vermitteln lassen. Aktuell studieren 166 Filminteressierte in den Fächern Dokumentarfilmregie, Regie, Drehbuch, Kamera, Montage und Produktion.