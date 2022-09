Golf-Charity für die Stiftung Männergesundheit

Olaf Theuerkauf, Marion Uhrig-Lammersen und Golf-Pro Philip Hein am Motzener See.

Der Golfclub am Motzener See stand am Donnerstag ganz im Zeichen der Gesundheit: Die Stiftung Männergesundheit hat mit Unterstützung der Baden-Württembergischen Landesbank, die erst seit dem Frühjahr in der Hauptstadt vertreten ist, zu ihrem ersten Charity-Golfturnier in der Region Berlin-Brandenburg eingeladen.

Der Unternehmer Olaf Theuerkauf hat die Stiftung mit Sitz in Mitte vor 17 Jahren gegründet. „Ich habe Öffentlichkeitsarbeit im medizinnahen Bereich gemacht und gemerkt, wie viele Männer sich erst viel zu spät Hilfe bei gesundheitlichen Problemen holen“, sagt der 55-jährige.

Stiftung will Männer gesünder machen

Die Stiftung Männergesundheit fördert wissenschaftliche Arbeit, Präventions- und Beratungsangebote. Statistisch gesehen sterben 28 Prozent der Männer vor ihrem 70. Lebensjahr, fast jeder dritte erwachsene Mann leidet unter Bluthochdruck, die Selbstmordrate ist dreimal höher als bei Frauen. „Männer gesünder machen, das ist unser Ziel“ sagt der Stiftungsgründer.

Engagement für Berlin Abonnieren Sie kostenlos den Engagement-Newsletter der Berliner Morgenpost E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dazu gibt es Beratungsangebote, eine Gesundheitsapp und ein neues Online-Portal zur Erkennung von Depressionen nach kanadischem Vorbild. Die Stiftung Männergesundheit ist auch aktiv in der Gesundheitspolitik. „Im europäischen Vergleich liegt Deutschland auf dem letzten Platz, was die beschwerdefreien Jahre älterer Männer betrifft. Das wollen wir ändern“, sagt Olaf Theurkauf.

Gesundheits-App und Beratungsportal

Sport und Bewegung an der frischen Luft wie beim Golfen sind ein wichtiger Gesundheitsfaktor – nicht nur für Männer. Beim Golfturnier gab es dazu noch gesundes Essen mit Huhn, Lachs und frischen Salaten. Der Spendenerlös des Turniers in Höhe von 5000 Euro fließt in die Beratungsprojekte der Stiftung.