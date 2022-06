Oldtimer Rallye erinnert an Heidi Hetzer

Ob als Rallyefahrerin, Unternehmerin oder Weltenbummlerin: Über Heidi Hetzer gibt es unzählige Geschichten zu erzählen. Ihr Freundeskreis möchte mit einem motorsportlichen Event an die im April 2019 verstorbene Berlinerin erinnern. Ihr zu Ehren organisieren die Oldtimerfreunde Ulf Schulz und Sascha Keilwerth seit 2019 jeweils zu ihrem Geburtstag im Juni eine Oldtimer-Gedenkfahrt, in diesem Jahr findet die Tour am 26. Juni 2022 statt und führt nach Werder an der Havel. Startplatz für die Rallye ist der Rasthof Avus P13a, am Dreieck Funkturm in Westend. Los geht es um 11.30 Uhr.

Weil Heidi Hetzer auch Botschafterin der Aktion Augen-Licht war, kommt auf Anregung von Mitinitiator Andreas Boehlke der Fahrterlös dieser Aktion zugunsten von blinden und sehbehinderten Menschen zugute, die mit der City Stiftung Berlin von der gemeinnützigen Initiative Together e. V. geleitet wird.

Alle Rallye-Teilnehmer werden um eine Nennspende von 10 Euro gebeten. Unterstützt werden die Zeune-Blindenschule in Steglitz und blinde Menschen, die kriegsbedingt in ihrer Gesundheit beeinträchtigt wurden. Als besondere Gäste sind Mitglieder des Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereins Berlin. (ABSV) eingeladen. Dank einer Spende von Berliner helfen e. V. können sie die Fahrt im Oldtimerbus begleiten. Abgerundet wird der Ausflug in Werder mit einem kleinen Imbiss. Die Fahrt endet ca. 16.30 Uhr. Im Oldtimerbus sind noch einige Plätze für Leserinnen und Leser der Berliner Morgenpost frei. Die Einladung gilt für jeweils zwei Personen in der Reihenfolge der Anmeldungen und nach vorhandener Kapazität. Anmeldungen per E-Mail an: contact@siegfried-helias.de

Weitere Infos unter www.heidi-hetzer-gedenkfahrt.de