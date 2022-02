Neue Kühltransporter zum 29. Geburtstag der Berliner Tafel

Mercedes-Benz übergibt zehn neue Sprinter mit Kühltechnologie für die Auslieferung von Lebensmitteln an die Berliner Tafel .

Berlin. Die Berliner Tafel hat in dieser Woche ihren 29. Geburtstag gefeiert. Seit fast drei Jahrzehnten unterstützt der Verein Bedürftige und gemeinnützige Einrichtungen in Berlin mit Lebensmitteln. Mittlerweile sind es rund 130.000 Menschen im Monat – so viele wie noch nie.

660 Tonnen Lebensmittel werden jeden Monat verteilt

Die Tafeln sind zur Schnittstelle zwischen dem Zuviel der Märkte und dem Zuwenig der bedürftigen Menschen geworden. Sie verhindern die Verschwendung verzehrfähiger Lebensmittel und entlasten die knappen Budgets von Menschen, die Transferleistungen beziehen. Alleine in der Hauptstadt sind es rund 660 Tonnen Lebensmittel, die die Berliner Tafel jeden Monat verteilt. Dahinter steht ein großer logistischer Aufwand: Die frischen Lebensmittel müssen sachgerecht transportiert, Kühlketten dürfen nicht unterbrochen und die Routen müssen tagesaktuell angepasst werden. Dazu braucht es eine gute Planung, ein durchdachtes Hygienekonzept, viele engagierte Ehrenamtliche und natürlich einen funktionsfähigen Fuhrpark.

Zehn neue Kühltransporter von Mercedes

Zum 29. Geburtstag wurden der Berliner Tafel am Dienstag zehn neue Kühlsprinter von Mercedes-Benz übergeben. Mercedes-Benz übernimmt rund 50 Prozent des Listenpreises, der Verein mit Hilfe von Spendern und Sponsoren die andere Hälfte. „Die Tafeln leisten eine wichtige Aufgabe, indem sie Lebensmittel vor der Verschwendung bewahren und mit ihnen zahlreiche Menschen unterstützen. Mit unseren Fahrzeugen leisten wir einen Beitrag, damit die Tafeln weiterhin mobil bleiben und die Lebensmittel gut gekühlt transportiert und verteilt werden können.“, sagt Hans-Bahne Hansen, Vertriebsdirektor von Mercedes-Benz Berlin.

„Es ist großartig, dass wir von Mercedes unterstützt werden. Ich nehme das sehr gerne zum Anlass, allen Unterstützer*innen nochmal ganz herzlich zu danken. Nur mit ihrer Hilfe können wir anderen helfen – und das machen wir sehr gerne“, sagt Sabine Werth, Gründerin und Vorsitzende der Berliner Tafel.