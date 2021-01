Danke für die "Schöne Bescherung"

Berlin. In diesem besonderen Jahr war vieles anders - auch die Weihnachtszeit. Die Corona-Krise hat uns gezeigt, was wirklich wichtig ist im Leben und dass wir solche Herausforderungen nur meistern, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Sie liebe Leserinnen und Leser der Berliner Morgenpost haben sich mit zahlreichen großzügigen Spenden an der Weihnachtsaktion „Schöne Bescherung“ beteiligt. Bis zum 31. Dezember 2020 sind 85.000 Euro zusammengekommen – deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Die Weihnachtsaktion fand zum 18. Mal statt, auch die Leserinnen und Leser der Berliner Woche sowie Firmen wie das Satz- und Rechenzentrum Hartmann und Heenemann, die Malerfirma Frank Blume, die Deutsche Bank Berlin und der Geldautomatenbetreiber Euronet haben sich beteiligt.

85.000 Euro für die Kinder- und Jugendhilfe

Dank Ihnen allen kann der Berliner helfen e.V., der gemeinnützige Verein der Berliner Morgenpost, viele Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Stadt unterstützen. Denn wegen der Pandemie und der dadurch bedingten Schließungen und Einschränkungen erreichen uns sehr viele Hilferufe von Vereinen und Jugendhilfe-Einrichtungen. Spenden und Einnahmequellen sind weggebrochen und durch die Corona-Krise haben sich zusätzliche Herausforderungen ergeben.

Kinderheim braucht technische Ausstattung

Eines der ältesten Kinderheime Berlins, das Elisabethstift in Hermsdorf braucht die Spenden aus der "Schönen Bescherung", um hoffentlich endlich die Voraussetzungen für Homeschooling schaffen. Bisher fehlt es an der technischen Ausstattung, um den Unterricht online durchzuführen. „Wir brauchen die Spenden für die Einrichtung eines sicheren Servers für ein Wlan-Netz und die entsprechenden Geräte dazu“, sagt Beate Timnik vom Elisabethstift.

Bisher gibt es einen einzigen funktionierenden Computer für 80 Kinder, an dem Schulaufgaben erledigt werden können. Investitionen in den Unterhalt und die Pflege der EDV sind teuer. Die Heimplätze werden vom Jugendamt finanziert, aber für die technische Ausstattung hat der Senat keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt. Spenden an das Kinderheim werden für Extras wie Klassenfahrten, besondere Therapien oder eine neue Brille ausgegeben.

Auch die gelbe Villa in Kreuzberg freut sich über Unterstützung durch die "Schöne Bescherung". Das kreative Bildungszentrum für Kinder und Jugendliche ist derzeit auch von den Einschränkungen und Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie betroffen. Doch nach dem Lockdown soll es wieder losgehen mit kostenfreien Angeboten – vom Musik machen bis zum Schneidern in der Kostümwerkstatt. Schon komplett geplant ist zum Beispiel ein Winterferienprogramm ab Anfang Februar. "Wo es möglich ist, werden Workshops digitalisiert", sagt Andreas Koepcke von der gelben Villa.

Ein inhaltlicher roter Faden soll 2021 das wichtige Thema Freiheit und Demokratie sein – ein bewusstes Zeichen gegen aufkommende Verschwörungstheorien, Ängste und die Gefahr sozialer Isolation.

In Spandau betreibt der Jugendhilfe-Träger Casablanca Familienwohnungen im Falkenhagener Feld und der Heerstraße Nord, die Kindern im Kiez einen geschützten Ort zum Spielen und Lernen bieten. Nun soll ein Kleinbus angeschafft werden, um die Kinder – sobald es wieder möglich ist - zum Schwimmen, Fußballspielen oder Ausflügen zu fahren. „Die Erreichbarkeit ist für uns ein Problem. Es gibt Kinder, die haben Spandau noch nie verlassen“, sagt Heinke Wottke vom Jugendhilfe-Träger Casablanca.

Auch chronisch kranke Kinder werden unterstützt

Mit Spenden aus der „Schönen Bescherung“ werden auch viele Vereine unterstützt, die sich um kranke Kinder kümmern, wie der Verein Nierenkinder, der kleine Dialyse-Patienten unterstützt. Oder ein Ferienlager für Kinder und Jugendliche mit Neurofibromatose, einer unheilbaren Erbkrankheit. Auch behinderte Kinder und ihre Familien hoffen auf die Unterstützung aus der „Schönen Bescherung“, um ihren Alltag zu bewältigen.

Das sind nur einige Beispiele, die durch Ihre Spenden möglich gemacht werden. Dafür bedankt sich Berliner helfen e.V. ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern – im Namen der Kinder, denen damit Chancen eröffnet werden, die sie sonst nicht hätten.

Die Spenden aus der "schönen Bescherung" werden in den nächsten Wochen ausgeschüttet. Wir werden weiter in der Berliner Morgenpost Bericht erstatten, wo sie eingesetzt werden und was sie bewirken.