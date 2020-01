Wo Ihre Spenden in Berlin 2019 geholfen haben

Frühstück in der Grundschule in den Rollbergen.

Berlin. „Wir möchten uns für das ganze Spendengeld bedanken. Ohne dem hätten wir nicht so ein tolles schmackhaftes Frühstücksbüffet!“ Das haben die Kinder aus der Grundschule in den Rollbergen auf ein buntes Plakat gemalt. Das Frühstücksbüffet wird einmal in der Woche von Gertrud Meyer und ihren ehrenamtlichen Helferinnen organisiert.

Ehrenamtliche spendieren jede Woche ein Schulfrühstück

Liebevoll decken sie die Tische, schnibbeln Obst und Gemüse klein, richten die Aufschnitt-Teller appetitlich an. „Es ist erschütternd, wie viele Kinder morgens ohne Frühstück in den Unterricht kommen. Wie sollen sie sich denn da aufs Lernen konzentrieren?“, meint die .. Gertrud Meyer. Bezahlt werden die Lebensmittel mit Spenden von Berliner helfen, und das Schulfrühstück ist nur eine von vielen kleinen und größeren ehrenamtlichen Initiativen, die dank der Spendenbereitschaft der Morgenpost-Leser unterstützt werden können.

345.000 Euro Spenden in 2019 ausgeschüttet

Insgesamt 345.000 Euro konnten im vergangenen Jahr ausgeschüttet werden. Mit 145.000 Euro wurden gemeinnützige Verein und Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in den Brennpunkten der Stadt unterstützt, wie das Haus Jona in Staaken, das Kinder- und Jugendhaus Bolle in Marzahn, der Kreativ- und Bildungszentrum Gelbe Villa in Kreuzberg oder das kleine Multikulturelle Jugend- Integrationszentrum mji in Charlottenburg.

Sie alle bieten Kindern und Jugendlichen eine Anlaufstelle nach der Schule, Hilfe bei den Hausaufgaben, Förderung ihrer Talente, sinnvolle Freizeitgestaltung - vor allem aber einen Ort, wo sich die Kinder willkommen und angenommen fühlen. Unterstützt wurden mit den Spenden aber auch Ferienfahrten und Sommercamps für chronisch kranke und behinderte Kinder und Mentoren-Programme für Schüler.

50.000 Euro für herzkranke Kinder

Die Herzfahrt, das große Spendenradfahren auf dem Tempelhofer Feld mit der PSD-Bank und dem ADFC brachte einen Spendenerlös von 50.000 Euro für herzkranke Kinder am Deutschen Herzzentrum.

Mit 12.500 Euro aus der Benefiz-Gala „Stars in Concert 2019“ wurde der ASB-Wünschewagen gefördert, der todkranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllt. Das Lazarus-Hospiz in Mitte erhielt 20.000 Euro für den Ausbau, mit der gleichen Summe wurde die Caritas-Krankenwohnung für Obdachlose unterstützt.

Berliner helfen e. V. trägt das DZI-Spendensiegel

In Einzelfällen und auf Antrag der Pflegestützpunkte oder Sozialhelfer konnte bedürftigen kranken und alten Menschen der barrierefreie Umbau ihrer Wohnungen mitfinanziert werden, oder der Umbau von behindertengerechten Fahrzeugen bezuschusst werden. Auch ein spezielles Akustik-System für die Schwerhörigen-Selbsthilfegruppe „Schlappohren“ konnte durch eine Spende angeschafft werden.

Berliner helfen e. V. hat im vergangenen Jahr erneut das DZI-Spendensiegel erhalten. Es bedeutet: jede Spende wird nachprüfbar zweckbestimmt und satzungsgemäß eingesetzt.