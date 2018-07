Raus in die Stadtnatur Botanischer Garten: Barfuß von der Ostsee bis in die Alpen

Katrin Lange

Raus in die Stadtnatur: Ohne Schuhe durch tiefe Wälder laufen – das geht nur in Berlin. Der elfte Teil der Morgenpost-Serie.

Berlin. „Schuhe aus“. Das ist die erste Empfehlung von Gesche Hohlstein an einem noch kühlen Morgen im Botanischen Garten. Die Biologin steht schon barfuß da und ist bereit, gleich mit uns eine Wanderung von der Ostsee bis zu den Alpen machen. Das dauert genau zwei Stunden, im gemütlichen Spazierschritt und mit zahlreichen Stopps. Und mit mehr Überraschungen als erwartet. Denn auf dem ehemaligen Kartoffelacker ist eine Miniaturlandschaft entstanden, die die einheimische Pflanzenwelt so zeigt, wie sie kaum noch in der Natur zu finden ist.

Im Botanischen Garten Berlin werden im Freiland und in den Gewächshäusern etwa 20.000 Pflanzenarten von allen Kontinenten gezeigt. Doch für die meisten Besucher steht der Garten für seine Exoten und das Große Tropenhaus. Palmen, Kakteen, Kamelien und Rhododendren, blühende Natternköpfe, Drachenwurz und Riesenfenchel – das alles ist in den verschiedenen Gewächshäusern zu sehen. Dafür kommen die meisten Besucher nach Dahlem. Sie eilen dann schnurstracks die Hauptallee vom Königin-Luise-Platz hoch zum Großen Tropenhaus, ohne nach rechts und links zu sehen – vorbei an Wäldern, Flussläufen, Mooren, Dünen und Bergen – die sie gar nicht erst bemerken. Und deshalb beschließen wir an diesem Tag eine Wanderung durch Deutschland zu machen, ohne Wanderschuhe, sondern barfuß. Die Schuhe bleiben in den dafür vorgesehen Regalen in der Garderobe gleich hinter dem Foyer.

So würde die Welt aussehen, wenn es keine Menschen gäbe

„Wo können Sie sonst über so viele verschiedene Böden laufen, ohne Angst zu haben vor Hundehaufen, Kronkorken oder Glasscherben?“, fragt Gesche Hohlstein. Das gehe nur im Botanischen Garten. Wir marschieren los. Nach ein paar Schritten auf der Hauptallee biegen wir unvermittelt nach rechts ab und stehen mitten in einem Hainbuchenwald. „So würde es aussehen, wenn es den Menschen nicht gäbe“, sagt die 44-Jährige. Überall wäre Wald, außer an Stellen, wo es zu trocken, zu feucht oder zu bergig ist. Die Bäume haben dicke Stämme und sind bis zu 15 Meter hoch. Die Blätter rauschen im Wind, es ist dunkel, feucht und sehr grün. Wie um das Märchenhafte zu unterstreichen, kommen drei kleine Meisen angeflogen und setzen sich auf die ausgestreckte Hand. Sie werden uns die gesamte Wanderung begleiten, um unsere Köpfe fliegen, sich auf den Finger setzen oder neben unserer Füße. „Sie kennen keine Gefahr, sondern nur nette Menschen“, sagt unserer Wanderführerin.

Auf der anderen Seite des Weges stehen dicke Rotbuchen. Wie Elefantenfüße – mit einem grauen glatten Stamm, der unten auseinandergeht und sich in einzelne „Fußnägel“ teilt. Gesche Hohlstein erzählt, dass das Wort „Buch“ tatsächlich von der Buche abgeleitet sei. Nach einer germanischen Überlieferung wurden Zweige der Buche auf den Boden geworfen. So wie sie lagen, ergaben sie die ersten Runenzeichen, die in Stein gemeißelt, die ersten Buchstaben ergaben. Viele Buchenwälder seien heute durch Fichtenmonokulturen ersetzt worden, bedauert Gesche Hohlstein. Umso bedeutender wird der Bestand im Botanischen Garten.

Zutrauliche Wegbegleiter: Ab dem Hainbuchenwald begleiten Meisen die Barfuß-Wanderung zu den Alpen

Foto: David Heerde

Angekommen im Auenwald

Es geht weiter in den Eichenwald in immer feuchtere Gebiete. Zwischen den Bäumen machen sich Farne breit und Liguster-Sträucher. Liguster ist eigentlich nur noch als Heckenpflanze bekannt. In der Natur hat er so gar nichts von einer akkurat verschnittenen blickdichten Wand. Da ist er nur ein lichtes Sträuchlein. Eiben, Weißdorn und die giftigen roten Beeren des Aronstabes wachsen rechts und links des Weges bis ein kleiner Bach den Weg kreuzt. Nach dem Marsch über den teils sandigen, teils steinigen Boden ist es eine Wohltat, die Füße ins Wasser zu halten.

Wir sind im Auenwald angekommen. Mit seinen hochgewachsenen Federbüschen hat sich hier der Riesen-Schachtelhalm breitgemacht, „eine Pflanze, die in der Natur nur noch sehr selten zu finden ist“, erläutert Gesche Hohlstein. Schachtelhalme seien sehr alte Pflanzen, die noch vor den Dinosauriern existiert hätten. Einst hätten ganze Wälder daraus bestanden, so die Biologin. Heute kenne sie im Umland nur noch einen natürlichen Standort – und zwar im Forstbotanischen Garten in Eberswalde. In den feuchten Niederungen des Bachlaufs stehen die Schachtelhalme in Nachbarschaft mit Eschen, Pappeln, Weiden sowie Bachnelken und Pestwurz.

Aus dem Wald heraus geht es am Moor entlang Richtung Ostsee. Auf dem Weg räumt Gesche Hohlstein mit der Legende von den armen Menschen auf, die im Moor ums Leben gekommen sind. Die meisten Moorleichen, so erzählt sie, seien schon tot gewesen, bevor sie im Moor versenkt wurden. Die berühmte Sogkraft, die jeden unweigerlich unter die Oberfläche des Moores ziehe, könnte jeder gute Schwimmer problemlos überwinden und sich so auf festen Boden retten.

Am Ende des Moorgebietes fällt uns noch der Sumpfporst auf, eine kleine Pflanze aus der Familie der Heidekrautgewächse, aus der im Mittelalter ein Getränk gebraut wurde – das wiederum zum sogenannten Porst-Rausch führte. Auf einem kleinen Hügel, kurz vor der Ostsee, sind verschiedene seltene Pflanzen zu sehen, wie zum Beispiel die Graue Skabiose. Es ist eine kleine, helllila blühende Blume, die an dieser Stelle steht, „um zu zeigen, was man sonst eher nicht mehr in der Natur sieht“, so Gesche Hohlstein.

Woher der Begriff Schnapsdrossel kommt

Der Sanddorn steht für die Ostsee und deshalb auch im Botanischen Garten hinter dem Schild „Deutschland Meeresstrand“. Überall ist die Pflanze mit dem hohen Vitamin-C-Gehalt zu finden, ob in Rostock, Warnemünde oder Markgrafenheide. Mit ihren schmalen Blättern hat sich die Pflanze extrem gut an die Bedingungen zwischen Brandung und Böschung angepasst.

Heidekraut und Wacholder begegnet uns in der Lüneburger Heide, die direkt ins Mittelgebirge führt. Dort steht ein wilder Apfelbaum, voll mit Früchten, aber kein Vogel geht dort ran. Er sei voll mit Gerbstoffen und ungenießbar, erläutert die Biologin. Aber im Winter, mit dem Frost, würden sie gären. Wenn sie dann herunterfallen, ist der richtige Zeitpunkt für Amseln und Drosseln gekommen, „um sich vollzudröhnen“, sagt die Biologin und lacht. Daher komme auch der Begriff Schnapsdrossel.

Richtung Alpen wird es steiniger unter den Füßen, Fichtenzapfen liegen auf dem Weg, Äste; irgendwann besteht der Weg nur noch aus kleinen Feldsteinen. Eine wunderbare Massage für die Füße. Gesteinsbrocken türmen sich zu einem Gebirge auf, dazwischen steht Wermutkraut. Gesche Hohlstein lässt uns eine winziges Stück von einem Blatt in den Mund nehmen. Erst ist gar nichts zu schmecken, dann wird es bitter und immer bitterer. „Diese Bitterstoffe fehlen heute in unserer Nahrung“, sagt die Expertin. Ob aus Apfel, Salat oder Chicorée – überall sei er rausgezüchtet worden. Selbst der Löwenzahn, den es in den Geschäften zu kaufen gebe, sei nicht so bitter wie der in der Natur. Was uns besser schmecken soll, ist aber nicht besser für uns. „Die Bitterstoffe sind wichtig für die Verdauung“, lerne ich von Gesche Hohlstein. Deshalb müsse man nach einem fettigen Essen heute eben auf Bitterkräuter-Schnäpse zurückgreifen.

Oben auf den Alpen, zwischen blühendem Enzian und Edelweiß, liegt ein einsamer Baumstamm zum Ausruhen. Wir sind angekommen, setzen uns, strecken unsere Füße aus – und blicken auf das Große Tropenhaus. Die Tropen können heute warten. In der Heimat gibt es genug zu entdecken.

Botanischer Garten

Besuch: Der Botanische Garten liegt in den Ortsteilen Dahlem und Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf). Er hat zwei Eingänge: Unter den Eichen 5–10 und am Königin-Luise-Platz. Täglich geöffnet: Botanischer Garten 9 bis 20 Uhr, Botanisches Museum 9 bis 19 Uhr. Eintritt: Garten: 6 Euro, erm. 3 Euro; Museum: 2,50 Euro, erm. 1,50 Euro. Das Museumsgebäude ist barrierefrei zugänglich. An den Kassen sind einige Rollstühle ausleihbar. Ein Wegplan für Rollstuhlfahrer ist ebenfalls an den Kassen erhältlich.

Geschichte: Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg, gründete den Botanische Garten 1679 in Schöneberg auf dem Gelände des heutigen Kleistparks. 1910 wurde der neue Botanische Garten auf dem ehemaligen Kartoffelacker der Domäne Dahlem eröffnet. Mit einer Fläche von 43 Hektar und etwa 20.000 Pflanzenarten gehört er heute zu den größten und artenreichsten botanischen Gärten der Welt.

Gestaltung: Der Garten hat drei Bereiche: Die parkähnliche Gehölz- und Rosensammlung, die Ausstellung weltweiter pflanzengeographischer Formationen und die systematische Abteilung mit rund 1500 Pflanzenarten. Außerdem gibt es einen 3000 Quadratmeter großen Duft- und Tastgarten für Sehbehinderte und Rollstuhlfahrer sowie insgesamt 15 Schaugewächshäuser. Das 1907 errichtete Große Tropenhaus ist ein exponiertes Beispiel für die Glas-Stahl-Architektur des 19. Jahrhunderts.

