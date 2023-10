Berlin: Schwules Paar in Kreuzberg belästigt und angegriffen

In Prenzlauer Berg ist ein Autofahrer mit einer Tram kollidiert

In Mitte wurden Taschendiebinnen festgenommen

In Reinickendorf überfielen Maskierte ein Hotel

In Grünau wurde ein Imbissbesitzer bedroht und beleidigt

In Schöneberg wurde eine Hausfassade mit Hakenkreuzen beschmiert

In Spandau wurde ein Drogendealer festgenommen

Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg vom 5.Oktober: Polizei nimmt Drogendealer fest

12.57 Uhr: Gestern Nachmittag beendeten Einsatzkräfte die Verkaufstätigkeit eines vermeintlichen Drogenhändlers in Spandau. Der 34-jährige Mann konnte gegen 16.45 Uhr durch die Kräfte dabei beobachtet werden, wie er im Münsinger Park einem 23-jährigen Käufer kokainsuspekte Substanz übergab. Der Tatverdächtige wurde anschließend in die Galenstraße verfolgt und dort festgenommen. Bei der Durchsuchung des Mannes stießen die Kräfte auf eine kleinere Menge verkaufsbereit abgepackter Drogen, darunter Kokain, Ecstasy und Cannabis, sowie rund 600 Euro in bar. Auch ein mutmaßlicher Bunkerplatz des Tatverdächtigen konnte aufgefunden werden, in dem weitere 26 Mikroreagenzgläser gefüllt mit Kokain versteckt waren. Ferner hatte der Tatverdächtige ein Tierabwehrspray bei sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seinen Weg fortsetzen.

Mann beschmiert Hausfassade mit Hakenkreuzen

11.55 Uhr: Heute Nacht wurde die Besatzung eines Streifenwagens in Schöneberg auf einen Mann aufmerksam, der ein Haus mit Hakenkreuzen beschmierte. Der 43-jährige Tatverdächtige trug die Symbole gegen 0.30 Uhr an der Fassade eines Hauses in der Dominicusstraße mit einem Pinsel und roter und weißer Farbe auf. Zuvor hatte er offenbar schon eine weitere Fassade in derselben Straße beschmiert. Die Einsatzkräfte überdeckten die Schmierereien. Der Tatverdächtige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Ort wieder auf freien Fuß. Der Polizeiliche Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt nun wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.

Maskierte überfallen Hotel in Reinickendorf

10.35 Uhr: Am Donnerstagmorgen überfielen zwei maskierte Männer nach Polizeiangaben ein Hotel in Reinickendorf. Nach den Angaben des 37-jährigen Rezeptionisten betraten gegen 3.10 Uhr zwei maskierte Männer die Lobby des Hotels in der Holländerstraße, bedrohten ihn am Rezeptionstresen mit einer Schusswaffe und einem Messer und forderten die Herausgabe von Geld. Einer der Tatverdächtigen entwendete anschließend Geld aus einer Schublade. Schließlich soll das Duo mit der Beute auf der Holländerstraße in Richtung Residenzstraße geflüchtet sein. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

Mann bedroht und beleidigt Imbissbesitzer

10.24 Uhr: Ein Imbissbesitzer ist in Grünau von einem Mann attackiert und rassistisch beleidigt worden. Der Täter forderte den 35 Jahre alten Besitzer am Mittwochnachmittag in der Richterstraße auf, sein Mobiltelefon herauszugeben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach versuchte der Räuber, dem Mann das Handy aus der Hand zu reißen. Es kam zur Rangelei. Der Räuber soll dem Imbissbesitzer gedroht haben, seinen Laden in Brand zu stecken. Anschließend beleidigte der Mann den 35-Jährigen und flüchtete ohne Beute. Die Polizei ermittelt.

Wohnmobil-Fahrer kollidiert mit vier Fahrzeugen und Tram

10.13 Uhr: Ein Autofahrer ist mit seinem Wohnmobil in Prenzlauer Berg gegen drei Autos, ein Motorrad und eine Straßenbahn gefahren. Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall am Mittwochmittag an der Kreuzung Bornholmer Straße, Schönhauser Allee, Wisbyer Straße schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach gab es keine weiteren Verletzten. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Verletzte kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt, wie es zu den Zusammenstößen kommen konnte. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Autos und das Motorrad vor ihm auf drei Spuren verteilt verkehrsbedingt gehalten haben. Das Wohnmobil soll zuerst gegen die vier Fahrzeuge gestoßen und anschließend gegen die abbiegende Tram gefahren sein. Die Straßenbahn entgleiste zum Teil. Die Kreuzung war nach dem Unfall rund zwei Stunden lang gesperrt.

Taschendiebinnen in Wedding festgenommen

9.55 Uhr: Gestern Vormittag nahm die Polizei in Wedding izwei Taschendiebinnen fest. Sie sollen gegen 10.45 Uhr in der Pankstraße einem 65-Jährigen sexuelle Handlungen angeboten, ihn dabei umarmt und Bargeld aus seiner Geldbörse entwendet haben, die er in der Gesäßtasche trug. Als der Mann den Verlust bemerkte, lief er den beiden 24 und 19 Jahre alten Frauen hinterher, erreichte sie jedoch nicht mehr. Gegen 12.45 Uhr sah der 65-Jährige die mutmaßlichen Diebinnen aus einem Geschäft in der Prinzenallee kommen. Als er sie zur Rede stellen wollte, sollen sie sich zügig in Richtung Bellermannstraße entfernt haben. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte die Besatzung eines alarmierten Funkstreifenwagens das Duo festnehmen. Die beiden Frauen kamen in einen Gewahrsam und werden heute einem Richter vorgeführt, der den Erlass eines Haftbefehls prüft. Die Ermittlungen dauern an.

Auto brennt auf der A12 - ein Fahrstreifen blockiert

9.23 Uhr: Auf der Autobahn 12 hat am Donnerstagmorgen ein Auto nach einem Auffahrunfall gebrannt. Die rechte Fahrspur ist zwischen Friedersdorf und Storkow in Richtung Frankfurt (Oder) gesperrt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Auto war aus bislang ungeklärter Ursache von hinten auf einen Lastkraftwagen aufgefahren. Daraufhin fing das Fahrzeug Feuer und blockierte so beide Fahrstreifen. Der linke Fahrstreifen ist inzwischen wieder freigegeben. Der Fahrer wurde nach den Angaben der Polizei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.