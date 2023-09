Polizei-Großeinsatz: Massenschlägerei mit Baseballschläger in Neuköllns High-Deck-Siedlung

Mit Händen, Füßen und einem Baseballschläger gingen in der Nacht mehrere Männer aufeinander los. Der Einsatz dauerte bis in den Morgen.

Berlin-. In der Nacht auf Mittwoch löste eine Massenschlägerei in Neukölln einen Polizei-Großeinsatz aus. Die Einsatzkräfte trafen gegen 22.30 Uhr in der High-Deck-Siedlung in der Heinrich-Schlusnus-Straße auf etwa 15 Personen, die mit Händen, Füßen und einem Baseballschläger aufeinander einschlugen. Polizei-Angaben zufolge traten zwei Brüder im Alter von 23 und 26 zwei andere Brüder im Alter von 24 und 17 Jahren, die sich ihrerseits durch Schläge und Tritte wehrten. Gleichzeitig schlug ein 25-Jähriger mit einem Baseballschläger gegen den Kopf eines am Boden knienden 25-jährigen. Dieser fiel dadurch nach vorne und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt.

Tatwerkzeug: Dieser Baseballschläger ging bei der Schlägerei in Neukölln zu Bruch.

Mehr News aus Neukölln: Schüsse aus fahrendem Auto – Berliner Polizei ermittelt

Gewalt auf offener Straße: Tritte, Schläge und ein verbogener Baseballschläger

Den eintreffenden Einsatzkräften widersetzten sich laut Zeugenaussagen mehrere der Schläger, sodass ein Polizeibeamter Pfefferspray einsetzte. Zwei weitere Polizisten brachten dann den 25-jährigen Angreifer zu Boden und nahmen ihn fest. Die Personengruppe ging daraufhin auseinander.

Währenddessen rannte ein 43-Jähriger auf den am Boden sitzenden 25-jährigen Verletzten zu und trat diesen mit einem Fuß ins Gesicht. Einen weiteren Tritt gegen den nun am Boden liegenden 25-Jährigen konnten Polizeikräfte verhindern und nahmen den Angreifer fest. Hinzugerufene Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr versorgten die Wunden der Verletzten am Ort. Insgesamt wurden acht Tatverdächtige ermittelt und festgenommen. Der Baseballschläger wurde beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Festgenommenen entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, den wechselseitigen Körperverletzungen und dem schweren Landfriedensbruch und dauern an und werden von der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) geführt.

Auch interessant: Neuköllner Projekt soll Straftätern eine Perspektive geben

Ein Mann sitzt, mit hinter dem Rücken gefesselten Händen, nach der Massenschlägerei auf dem Bordstein.

Lesen Sie hier mehr News von Polizei und Feuerwehr.