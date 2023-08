Berlin: Vergewaltigungen am Schlachtensee – 19-Jähriger verhaftet

Nach Vergewaltigungen am Berliner Schlachtensee hat die Berliner Polizei einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen verhaftet

In Altglienicke soll ein Unbekannter eine Aldi-Filiale überfallen haben. Nach ersten Informationen nahm er dabei eine Kasse mit. Zu dem Zeitpunkt hätten sich noch mehrere Kunden und Mitarbeiter in dem Supermarkt befunden.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 17. August: Vergewaltigungen am Schlachtensee - 19-Jähriger verhaftet

17.35 Uhr: Zwei Monate nach Sexualdelikten am Schlachtensee in Berlin ist ein 19-Jähriger wegen Fluchtgefahr verhaftet worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit - eine Woche nachdem Spezialkräfte des Landeskriminalamtes (LKA) den Heranwachsenden in einem Friseursalon in Tiergarten gefasst haben. Die Polizei erklärte die verspätete Information mit einem internen Kommunikationsfehler. Insgesamt wird laut Staatsanwaltschaft gegen vier Verdächtige im Alter von 14 bis 19 Jahren ermittelt.

Wie ebenfalls erst jetzt bekannt wurde, befinden sich die 14 und 15 Jahre alten Beschuldigten bereits seit 1. August in Untersuchungshaft - allerdings wegen eines anderen Vorwurfs. Die Jugendlichen werden nach den Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft als Intensivtäter geführt und sollen gemeinsam einen Raub verübt haben am U-Bahnhof Walther-Schreiber-Platz im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Ein 18 Jahre alter Verdächtiger in dem Schlachtensee-Fall sei weiter auf freiem Fuß, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

In der Nacht vom 9. auf den 10. Juni 2023 soll es an dem See zu Vergewaltigungen, sexuellen Übergriffen und sexuellen Belästigungen gekommen sein. Mitte Juli durchsuchten Polizisten in Schöneberg, Tempelhof sowie Zehlendorf Wohnungen und beschlagnahmten Datenträger. Zuständig für den Fall ist die Ermittlungsgruppe „Calor“ beim Landeskriminalamt (LKA). Diese hat auch die Ermittlungen zu einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park übernommen.

Fünf Kunstdrucke von Udo Lindenberg gestohlen

Eines der Lindenberg-Drucke, die aus einem Modegeschäft in Prenzlauer Berg gestohlen wurden.

Foto: Polizei Berlin

13.15 Uhr: Anfang August haben Unbekannte fünf Bilder des Musikers Udo Lindenberg aus einem Modegeschäft gestohlen. Jetzt sucht die Polizei nach den Bildern und bittet um Mithilfe. Am frühen Morgen des 7. August seien laut Polizeiangaben die handsignierten Kunstdrucke aus einer Boutique in Prenzlauer Berg entwendet worden. Demnach seien die Kunstwerke schwarz gerahmt, handsigniert und nummeriert. Die Polizei zeigt die Bilder auf ihrer Webseite und bittet um Hinweise über ihren Verbleib. Lindenberg ist seit vielen Jahren auch als Maler aktiv und hat mit seinen "Likörellen" ein eigenes Genre erschaffen. Für den Farbauftrag setzt er unter anderem Eierlikör ein. Die Polizei fragt:

Wo wurden die Grafiken zum Kauf, Tausch oder als Pfand angeboten?

Wer kann Hinweise zum Verbleib machen?

Hinweise bitte unter der Vorgangsnummer 230807-0625-216933 an die sachbearbeitende Dienststelle, jede andere Polizeidienststelle oder senden Sie eine E-Mail.

Gruppenschlägerei nach Gewalt an Frau

10.40 Uhr: Nachdem ein Mann eine Frau attackiert haben soll, soll es am Mittwochabend in Mitte zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen sein. Nach Polizeiangaben soll nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen ein 28-Jähriger eine 22-Jährige gegen 18.40 Uhr in der Panoramastraße zuerst beschimpft und anschließend versucht haben, das von ihr getragene Kopftuch herunterzuziehen. Daraufhin soll die 22-Jährige gemeinsam mit ihren 17 und 19 Jahre alten Begleiterinnen zu Bekannten gegangen und diese über den Vorfall informiert haben. Anschließend sei es zwischen diesen und der Gruppe des 28-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein anderer, ebenfalls 28 Jahre alter Mann am Kopf verletzt wurde. Der Verletzte kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 22-Jährige klagte über Kopfschmerzen, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Im Nahbereich nahm die Polizei den 28-Jährigen, einen 18-Jährigen und einen 14-Jährigen fest. Bei dem Ältesten wurde grünliche btm-suspekte Substanz aufgefunden, die sichergestellt wurde.

Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet - Berliner Polizei sucht nach Zeugen

9.20 Uhr: Polizei sucht nach Zeugen: Nach einem Verkehrsunfall vom 4. August 2023 im Ortsteil Britz, bei dem sich eine unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort entfernte bittet die Polizei jetzt um Mithilfe. Gegen 7.15 Uhr kollidierte ein Auto auf der Ballinstraße mit einem geparkten Auto, überschlug sich auf der Fahrbahn und verursachte einen hohen Sachschaden. Die Autofahrerin/ der Autofahrer verließ unerlaubt den Unfallort. Der Polizei Berlin liegen konkrete Hinweise vor, dass kurz nach dem Zeitpunkt des Zusammenstoßes mehrere unbeteiligte Personen den Unfallort noch mit ihren Fahrzeugen passiert haben müssen.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallablauf machen?

Wer kann Angaben zu der Person am Lenkrad machen?

Hinweise können an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 in der Wedekindstraße 10 in 10243 Berlin-Friedrichshain, unter der Rufnummer (030) 4664-572438, per E-Mail an Dir5K23@polizei.berlin.de, via Internetwache der Polizei Berlin oder auch an jede andere Polizeidienststelle gemeldet werden.

Trunkenheit im Straßenverkehr, verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Amtsanmaßung

9.15 Uhr: Am Mittwochabend sorgte ein Autofahrer durch seine auffällige Fahrweise für Aufruhr. Laut Zeugenaussagen habe gegen 21.15 Uhr ein 35-Jähriger mit seinem Daimler-Benz auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Grenzallee trotz regen Publikumsverkehrs seinen Wagen stark beschleunigt und sich mehrmals absichtlich um seine eigene Achse gedreht. Ein Zeuge habe den Mann auf seine Fahrweise angesprochen und auf die Gefahren hingewiesen, woraufhin der Autofahrer erwiderte, dass er Polizist sei und zeigte dem Zeugen eine Schutzweste mit einem Abzeichen der Polizei Berlin. Er beschleunigte seinen Wagen stark und entfernte sich vom Parkplatz Richtung Grenzallee. Einsatzkräfte der Polizei trafen den Fahrer mit seinem Fahrzeug in der Ziegrastraße an und nahmen Alkoholgeruch wahr. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,85 Promille. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte die von dem Zeugen beschriebene Schutzweste mit dem Abzeichen der Polizei Berlin. Außerdem konnten weitere Abzeichen öffentlicher Ämter aufgefunden werden. Die gefundenen Gegenstände, sein Wagen sowie sein Führerschein wurden beschlagnahmt.

Mann randaliert in Neuköllner Lokal und bedroht Gäste

9.10 Uhr: In der Nacht auf Donnerstag soll ein Mann nach Angaben der Polizei in einem Café in Neukölln randaliert und Gäste bedroht haben. Demnach betrat der 49-Jährige gegen 23.45 Uhr das in der queeren Community beliebte Lokal in der Brusendorfer Straße und soll sofort einen Stuhl genommen und gegen die Decke geworfen haben. Weiter soll er durch das Café gelaufen und Gäste bedroht haben. Anschließend ging der Mann weg, kehrte aber gegen 0.30 Uhr zum Lokal zurück. Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Der 49-Jährige soll unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben und wurde zur Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht, in dem er anschließend aufgrund seines aggressiven Auftretens und eines daraufhin angeordneten Anschlussgewahrsams verblieb.

Nachbarn finden tote Dame in Wohnung - Polizei vermutet Mord

8.50 Uhr: In Köpenick wurde am Mittwochabend eine ältere Dame von ihren Nachbaren tot in ihrem Haus aufgefunden. Das teilte die Polizei Berlin am Donnerstagmorgen via Twitter mit. Nach ersten Erkenntnissen würden die Umstände des Auffindens auf ein Tötungsdelikt hindeuten. Alle Details zu dem Tötungsdelikt in Berlin-Köpenick und den Ermittlungen der Polizei lesen Sie hier.

In #Köpenick haben Nachbarn gestern Abend eine ältere Dame tot in ihrem Haus aufgefunden.

Die 3. #Moko hat Tatortarbeit & Ermittlungen übernommen, weil die Umstände des Auffindens auf ein Tötungsdelikt hindeuten.

Eine gemeinsame Polizeimeldung mit der @GStABerlin folgt.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 17, 2023

Unbekannter überfallt Aldi in Berlin-Altglienicke

7.30 Uhr: Am frühen Mittwochabend soll ein bisher unbekannter Täter einen Raubüberfall auf die Aldi-Filiale Wegedornstraße in Berlin-Altglienicke verübt haben. Nach ersten Informationen hätten sich während des Raubs mehrere Kunden im Geschäft befunden. Auch Mitarbeiter wurden unmittelbare Zeugen der Tat. Eine Kasse sei gestohlen worden. Ein Hubschrauber der Polizei flog knapp 60 Minuten große Kreise und suchte aus der Luft nach dem Täter. Bislang blieb die Suche erfolglos.

Die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Vortag lesen Sie in diesem Blaulicht-Blog.