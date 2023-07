Prinzenbad in Berlin: Mädchen angesprochen - Gruppe schlägt Mann nieder

Kreuzberg: Prügelei im Freibad

Berlin. Am Sonntagnachmittag kam es in einem Freibad in Kreuzberg zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde. Gegen 16.30 Uhr soll ein 20-jähriger Mann laut Polizeimeldung in dem Bad in der Prinzenstraße im Beisein eines 18-jährigen Begleiters ein Gespräch mit einem 14-jährigen Mädchen begonnen haben. Das Mädchen soll sich durch den Mann belästigt gefühlt haben und machte deswegen lautstark auf sich aufmerksam. Der 17-jährige Bruder des Mädchens soll dann mit mehreren unbekannt gebliebenen Männern herbeigeeilt sein und sofort auf den 20-Jährigen eingeschlagen haben. Im weiteren Verlauf habe die Gruppe dann auf beide Männer eingeschlagen und sich im Anschluss aus dem Schwimmbad entfernt. Der 18-Jährige musste ambulant versorgt werden. Der 20-Jährige musste allerdings wegen mehrerer Gesichtsverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein zuständiges Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Treptow-Köpenick: Festnahme nach Drogenhandel

Am Sonntagabend konnte durch Einsatzkräfte der Polizei einer mutmaßlichen Drogendealerin im Ortsteil Baumschulenweg das Handwerk gelegt werden. Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 35 und 36 nahmen die 37 Jahre alte Tatverdächtige gegen 20.30 Uhr im Nahbereich ihrer Wohnung, die sich in der Kiefholzstraße befindet, fest. Zuvor konnte beobachtet werden, wie mehrere Männer die Wohnung der Tatverdächtigen betraten und nach kurzer Zeit wieder verließen. Einer dieser Besucher konnte in der Nähe des S-Bahnhofes Baumschulenweg gestoppt und durchsucht werden. Bei dem 26-Jährigen wurde Marihuana gefunden, welches die Beamten anschließend beschlagnahmten. Der Mann durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen. Die mutmaßliche Drogenhändlerin stimmte einer Durchsuchung ihrer Wohnung freiwillig zu. Es konnten dort diverse Betäubungsmittel wie Amphetamine und Marihuana und eine Geldsumme im unteren vierstelligen Bereich beschlagnahmt werden. Die Festgenommene wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) überstellt. Sie sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.

Autofahrer prallt im Kreis Uckermark gegen Baum und stirbt

Ein 59-Jähriger ist in der Gemeinde Uckerland im Landkreis Uckermark im Ortsteil Fahrenholz mit dem Auto gegen einen Baum geprallt und noch am Unfallort gestorben. Demnach kam der Mann am späten Sonntagabend von der L255 ab, wie die Polizei mitteilte. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist den Angaben zufolge unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen keine weiteren Autos daran beteiligt gewesen sein. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme für eine noch unbekannte Zeit gesperrt.

Mitte: Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Montagmorgen mussten Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Mitte ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 61-jähriger Autofahrer gegen 7.40 Uhr die Grunerstraße in Richtung Spandauer Straße befahren haben. Als er nach rechts in die Jüdenstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 40-jährigen Radfahrer, der linksseitig den Radstreifen auf der Grunerstraße in Richtung Alexanderplatz befuhr. Der 40-Jährige musste mit Verletzungen im Bereich des Kopfes, des Rumpfes und des Rückens zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat.

Schöneberg: Radfahrer verletzt sich bei Sturz

In Schöneberg kam es am Sonntagnachmittag zu einem sogenannten Alleinunfall eines Fahrradfahrers. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 67-Jährige gegen 15.30 Uhr den Radweg der Lotte-Laserstein-Straße in Richtung Hildegard-Knef-Platz und stürzte aus noch nicht bekannten Gründen. Dabei verletzte sich der Radfahrer am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn zu stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Andere Personen waren nach den bisherigen Erkenntnissen an dem Sturzgeschehen nicht beteiligt.