Kinderpornografie: Polizei Berlin durchsucht Wohnungen

Die Polizei Berlin geht gegen Kinder- und Jugendpornografie vor. Am Mittwoch vollstreckt sie 20 Durchsuchungsbeschlüsse in Berlin.

Berlin. Vorstoß gegen Kinderpornografie in Berlin: Mehr als 40 Kolleginnen und Kollegen der Polizei Berlin vollstrecken am Mittwochmorgen 20 unabhängige Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Besitzes, der Besitzverschaffung und der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie in Berlin. Das teilte die Polizei via Twitter mit.

Mehr als 40 Kolleginnen und Kollegen aus unserem #LKA 13 vollstrecken seit heute Morgen 20 unabhängige Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Besitzes, der Besitzverschaffung und der Verbreitung von #Kinderpornografie und #Jugendpornografie in #Berlin.

So soll ein 52-Jähriger aus Reinickendorf ein Bild auf eine Suchmaschine hochgeladen haben, auf dem ein nacktes Mädchen zu sehen ist, das lediglich eine Augenbinde trägt und dabei den Penis eines erwachsenen Mannes mit der Hand umfasst.

Nähere Informationen zu dem Einsatz gab die Polizei zunächst nicht bekannt, um die Maßnahmen nicht zu gefährden. Gegen Mittag wird die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft eine Presseerklärung herausgeben, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der Morgenpost.

Kinderpornografie in Berlin: Mehr als 1700 Fälle in 2022

Mehr als 1700 Fälle wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie wurden 2022 in der Polizeilichen Kriminalstatistik für Berlin registriert. Darunter sind Sammler und Gelegenheitskonsumenten, aber auch Jugendliche, die sich Kinderpornografie aus digitaler Naivität zuschicken.

Schon Besitz oder Verbreiten von „nur einer“ kinder- oder jugendpornografischen Datei führt zu einem Strafverfahren und kann zu einer Wohnungsdurchsuchung führen, so die Polizei Berlin. "Kinderpornografie ist niemals ein Meme, niemals ein Gif, niemals ein Messenger-Sticker, sondern immer ein Verbrechen", warnt sie.

Kinderpornografie: Auch in Brandenburg fahndet die Polizei nach Tätern

Erst Mitte April hatte die Polizei in Ostbrandenburg wegen des Verdachts auf Kinderpornografie zehn Wohnungen von Verdächtigen durchsucht. Dabei beschlagnahmten die Polizisten nach eigenen Angaben Beweismittel, darunter Laptops und elektronische Speichermedien.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Cottbus richten sich gegen zehn Männer im Alter von 24 bis 62 Jahren. Im Landkreis Uckermark wurden weiteren Angaben zufolge vier Objekte durchsucht, jeweils zwei in den Kreisen Barnim, Märkisch-Oderland sowie jeweils eine in Oder-Spree und in Frankfurt (Oder).

