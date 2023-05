35 Jahre nach dem Mord an einer unbekannten Frau in Berlin versucht die Polizei erneut die Identität des Opfers zu klären.

Cold Case Kampagne: Polizei will Berliner Mordfall von 1988 aufklären

Berlin. 35 Jahre nach dem Mord an einer unbekannten Frau in Berlin versucht die Polizei erneut die Identität des Opfers zu klären. Der Aufruf von Mittwoch gehört zu einer internationalen Kampagne von Polizei und Staatsanwaltschaft zur Identifizierung weiblicher Mordopfer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Im November 1988 waren Waldarbeiter im Spandauer Stadtforst auf einen im Jutesack verpackten Leichnam gestoßen. Um den Hals der Frau waren kurze Seile verknotet. Nach bisherigem Erkenntnisstand handelte es sich um eine 25 bis 30 Jahre alte Frau mit blondem Haar, die etwa 1,65 Meter groß und schlank war. Der Polizei gelang es am Tatort ein abgerissenes Stück Papier mit dem Stempelaufdruck des Gesundheitsamtes Schöneberg sicherstellen.

Im Zuge der internationalen Öffentlichkeitskampagne „Identify Me“ veröffentlichte die Polizei neben Bildern und Informationen zu Kleidungs- und Schmuckstücken auch Abbildungen des rekonstruierten Gesichts der Frau. Wer Angaben zur Identität der unbekannten Toten machen oder sonstige Hinweise geben kann, soll sich bei der Berliner Polizei melden.