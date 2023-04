Berlin-Friedrichshain: Leiche in Bordell gefunden – Mordkommission ermittelt

In einem Bordell an der Weserstraße in Berlin-Friedrichshain ist am Montag eine tote Person gefunden worden.

Ermittler der Berliner Polizei sichern Spuren in und vor dem Bordell an der Weserstraße in Friedrichshain.

Berlin. In einem Bordell an der Weserstraße in Berlin-Friedrichshain ist am Montagabend eine tote Person gefunden worden. Ein Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es vor Ort. Ermittler einer Mordkommission der Berliner Polizei waren bis in die Nacht vor Ort und sicherten Spuren.

Bordell in Friedrichshain: Leiche mit Zeichen körperlicher Gewalteinwirkung

Ersten Informationen zufolge soll die Leiche, die in dem Wohnungsbordell im Erdgeschoss gefunden wurde, Anzeichen körperlicher Gewalteinwirkung aufweisen.