Berlin-Kreuzberg: Brand im Urban-Krankenhaus - Mann festgenommen

Im Klinikum Am Urban in Berlin-Kreuzberg hat es gebrannt. Es gab Schwerverletzte. Ein Mann wurde festgenommen. Das ist die Lage.

Berlin. Großaufgebot der Berliner Feuerwehr in der Dieffenbachstraße: In der Nacht zu Montag hat es im Klinikum Am Urban gebrannt. Laut Feuerwehr Berlin brach der Brand im zweiten Obergeschoss der Klinik aus.

Bei dem Brand wurden drei Patienten und eine Krankenpflegerin schwer verletzt. Unter den Patienten ist eine Frau, die zum Zeitpunkt des Feuers in einem Aufzug festsaß und lebensgefährliche Verletzungen erlitt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zudem wurden zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr verletzt. Insgesamt 40 Personen mussten versorgt werden, einige davon wurden als leicht verletzt eingestuft. In mehreren Fällen bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftungen.

Brand im Urban-Krankenhaus: Vier Personen wurden verletzt, 40 mussten untersucht werden.

Foto: Morris Pudwell

Im Gebäude kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Rauch verteilte sich über acht Stockwerke des Klinikgebäudes. Die Rettungsstelle wurde evakuiert. „Ein Glück, dass wir die Frau aus dem noch Aufzug retten konnten und es nicht noch mehr Schwerverletzte geworden sind", sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht.

Brand im Urban-Krankenhaus: Verdächtiger festgenommen

Laut Polizeiangaben wurde ein verdächtiger Mann festgenommen, vorsätzliche Brandstiftung sei nicht auszuschließen.

Rund 100 Einsatzkräfte waren in der Nacht am Brandort in Kreuzberg. Die Berliner Feuerwehr wurde gegen 0.08 Uhr durch die Brandmeldeanlage bei der Berliner Feuerwehr alarmiert. Der Brand soll an mehreren Stellen in der zweiten Etage ausgebrochen sein. Ein Feuerwehrsprecher sagte, das Feuer habe mit brennende Krankenhausbetten im Flur begonnen. Unbestätigten Aussagen zufolge befindet sich auf der Etage die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.

Das Vivantes Klinikum Am Urban verfügt laut seiner Homepage über 12 medizinische Fachabteilungen, eine zentrale Notaufnahme und 614 Betten. Dort werden demnach pro Jahr rund 65.000 Patienten behandelt. Insgesamt kümmern sich rund 300 Ärztinnen und Ärzte sowie 605 Pflegekräfte um das Wohl der Patientinnen und Patienten.

( bea )