Kurfürstendamm: Einbruch bei Juwelier - Täter kamen durch die Wand

Einbrecher sind in ein Juweliergeschäft am Kurfürstendamm in Berlin eingedrungen. Zugang erhielten die Diebe durch ein Loch.

Passanten vor einem Geschäftshaus am Kurfürstendamm in Berlin. Unbekannte sind durch die Wand in einen Juwelier am Kudamm eingedrungen.

Berlin. Unbekannte Täter sind in ein Juweliergeschäft am Kurfürstendamm in Charlottenburg eingedrungen und haben Geld und Schmuck gestohlen. Wie die Berliner Polizei mitteilte, wurde der Einbruch am Neujahrstag gegen 15.45 Uhr festgestellt.

Ein Zeuge entdeckte im Treppenhaus des Geschäftshauses ein Loch, durch welche die Täter in die Verkaufsräume des Juweliers gelangten. Die Ermittlungen zu den Tätern sowie zur Eingrenzung der Tatzeit hat das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

Einbrüche und Überfälle auf Juweliere in Berlin - Viele spektakuläre Fälle

In den vergangenen Wochen war es in Berlin immer wieder zu Überfällen und Einbrüche gekommen. Ein Goldhändler in Charlottenburg wurde Anfang Dezember schon zum zweiten Mal in drei Monaten überfallen.

Auf der Kantstraße wurde ein Juwelier zum Opfer, und an der Fasanenstraße in Wilmersdorf machten zwei Unbekannte ebenfalls fette Beute bei einem Juwelier. Schon Ende November hatten Diebe an der Fasanenstraße bei einem Einbruch in eine Schließfachanlage unter anderem Uhren im Wert von mehreren Millionen Euro gestohlen.

Kudamm: Juweliergeschäft-Einbrecher kamen durch die Wand - Fall weckt Erinnerungen

Die Vorgehensweise der Täter bei dem aktuellen Fall erinnert vage an den spektakulären Tunnelraub von Steglitz im Jahre 2013. Unbekannte waren über einen Tunnel in den Tresorraum einer Filiale der Berliner Volksbank eingedrungen.

Die Täter brachen laut Polizei in einer Tiefgarage an der Wrangelstraße eine Wand durch und gruben einen etwa 30 Meter langen und etwa einen Meter breiten Tunnel, der in den Tresorraum der Bank führte. Die Tat sorgte deutschlandweit und international für Aufsehen. Die Täter konnten bis heute nicht ermittelt werden.

