Grünes Gewölbe: Polizeitaucher suchen weitere Hinweise in Neukölln

Berlin/Dresden. In Neukölln geht die Suche nach den Spuren der Beute aus dem Grünen Gewölbe weiter. Die sächsische Polizei ist seit Sonntagmorgen in der Hauptstadt unterwegs, um Beweisstücke zu finden. Dabei wird auch der Landwehrkanal am Kiehlufer in Höher der Treptower Straße von etwa 20 Polizeitauchern abgesucht, während weitere Beamte in den umliegenden Bereichen unterwegs sind.

„Die Maßnahmen werden einige Zeit in Anspruch nehmen“, heißt es von der Polizeidirektion Dresden, die sich darüber hinaus in Schweigen hüllt. „Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen sind weitere Auskünfte momentan nicht möglich.“ Auch zu den Ergebnissen der Suche könne man nichts sagen.

Am 25. November 2019 wurden bei einem Einbruch in die Schatzkammer des Grünen Gewölbes im Dresdner Residenzschloss Schmuckstücke der sächsischen Könige von unschätzbarem Wert gestohlen. Die Versicherung bezifferte ihn später auf 113,8 Millionen Euro. Die Täter legten Feuer und schlugen die Vitrinen mit Äxten ein, sodass ein Sachschaden von einer weiteren Million Euro entstand.

21 mit insgesamt 4300 Diamanten und Brillanten besetzte Schmuckstücke aus dem 18. und 19. Jahrhundert waren mehr als drei Jahre spurlos verschwunden.

Etwa 20 Taucher sind im Einsatz.

Foto: Morris Pudwell

Teil der Beute tauchte drei Jahre nach Einbruch in Berlin wieder auf

Seit einem Jahr stehen sechs Mitglieder des Neuköllner Remmo-Clans in der sächsischen Landeshauptstadt vor Gericht, wo sich sich wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung. Im Mai wurde im Gerichtssaal während der laufenden Verhandlung ein siebter Spross der Familie festgenommen, der mutmaßlich an der Tat beteiligt war.

In der vergangenen Woche tauchte überraschend ein Teil der Beute in Berlin wieder auf. Insgesamt konnten nach Angaben der Dresdner Ermittler 31 Einzelteile sichergestellt werden – darunter wohl auch mehrere vollständige Schmuckstücke. Laut der Ermittler hatte es zuvor Sondierungsgespräche zwischen Staatsanwaltschaft und den Verteidigern der Angeklagten gegeben.

Einige Teile fehlen aber nach wie vor – darunter die Epaulette mit dem „Sächsischen Weißen“ – einem knapp 50 Karat schweren Diamanten.

Einer der Angeklagten bereits wegen des Diebstahls der Goldmünze verurteilt

Einer der in Dresden Angeklagten ist auch für den Diebstahl der 100 Kilogramm schweren Goldmünze „Big Maple Leaf“ aus dem Berliner Bode-Museum im März 2017 verantwortlich. Das Berliner Landgericht verurteilte ihn und seinen Cousin im Februar 2020 zu einer viereinhalbjährigen Jugendstrafe. Den Einbruch in Dresden drei Monate zuvor soll er während einer Prozesspause begangen haben.