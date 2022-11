Einbruch in Tresorraum: 25.000 Euro Belohnung für Hinweise

Berlin. Die Polizei und Staatsantwaltschaft Berlin sucht zwei Männer, die sich am Sonnabend, den 19. November 2022, als vermeintliche Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma Zutritt zu den Räumlichkeiten einer privaten Schließfachanlage in Charlottenburg verschafften. Dabei sollen sie bereits am Morgen die Tat in der Fasanenstraße vorbereitet haben, indem sie unter anderem Videokameras mit Farbe besprühten.

Im Anschluss brachen die Tatverdächtigen das Depot eines Luxusuhrenhändlers sowie von Privatpersonen angemietete Schließfächer auf. Sie entkamen mit Armbanduhren, Gold, Geld, Schmuck und anderen Wertgegenständen. Zuvor legten die Unbekannten noch einen Brand, um ihre Spuren zu verwischen.

Laut Polizei hatten die Männer sehr wahrscheinlich Vorkenntnisse, außerdem waren mutmaßlich weitere Personen an der Tat beteiligt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamts fragen:

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den gesuchten Personen geben?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen?

Wer hat die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann Angaben zum Verbleib der Tatbeute machen?

Die Staatsanwaltschaft Berlin setzt für Hinweise, durch die die Tatverdächtigen überführt werden können, eine Belohnung von bis zu 5000 Euro aus. Dabei, so heißt es, ist die Belohnung ausschließlich für Personen aus der Bevölkerung bestimmt, zu deren Berufspflichten nicht die Verfolgung von Straftaten gehört. Personen, die an der Tat beteiligt waren, sind von einer Zuteilung ebenso ausgeschlossen. Die Verteilung der Belohnung findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt.

Darüber hinaus haben Privatpersonen eine Belohnung von 20.000 Euro ausgesetzt.

Hinweise an das Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm 12 in Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664 - 944404, per E-Mail an lka443-f77@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Ebenso können Informationen über die Internetwache Berlin übermittelt werden.

Hier gibt es ein Video der Tatverdächtigen.