"Letzte Generation": Staus auf der A100 am Dreieck Funkturm

Berlin. Am Autobahndreieck Funkturm gibt es wieder Sperrungen, weil sich dort Klimaschützer auf der Straße festgeklebt haben. Betroffen sind die A100 in Richtung Neukölln sowie die Überfahrt von der A100 auf die A115 in Richtung Dreieck Nuthetal.

Auf der A100 konnte inzwischen ein Fahrstreifen freigegeben werden.

Mit @ScientistRebel1 im Rücken sind wir wieder auf den Straßen Berlins - #FürAlle!



Kollaps der Gesellschaft wird alle treffen.

Nur wenn wir jetzt genug Mut aufbringen, den selbstsüchtigen Lobbyinteressen die Stirn zu bieten, werden wir nicht um Essen und Wasser kämpfen müssen. pic.twitter.com/xvrLpF4T21 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 31, 2022

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Sonntag hatten sich Aktivistinnen am Gestell eines Dinosaurier-Skeletts im Naturkundemuseum festgeklebt. Man habe sich an den 60 Millionen Jahre alten Knochen befestigt, „weil der Klima-Kurs der Bundesregierung das Leben aller Menschen bedroht“, wie es in einer Mitteilung der Gruppe heißt.

Die „Letzte Generation“ fordert von der Bundesregierung, entschlossener gegen den Klimawandel vorzugehen. Dazu blockierten die Aktivisten seit Anfang des Jahres rund 240 Mal Straßen und Autobahnauffahrten und sorgen so zumeist im morgendlichen Berufsverkehr für lange Staus.

Zuletzt hatten es die Aktivisten allerdings auch auf Kunstwerke abgesehen. Für wenig Verständnis sorgte eine Aktion am vergangenen Wochenende im Museum Barberini in Potsdam, wo ein Gemälde von Claude Monet mit Kartoffelbrei beschmiert wurde. Der Schaden liegt nach Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Das Museum musste schließen, um über die Sicherung der Kunstwerke zu beraten, ist aber ab Montag wieder geöffnet.

Proteste für mehr Klimaschutz – lesen Sie auch: