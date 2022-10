"Letzte Generation" legt Frankfurter Allee lahm

Berlin. Die Frankfurter Allee ist wegen Klima-Protesten zwischen Proskauer Straße und Warschauer Straße gesperrt. Aktivisten der Gruppierung "Letzte Generation" fordern ein Tempolimit von 100 km/h und ein 9-Euro-Ticket.

Das Motto ihrer heutigen Aktion lautet "Mütter blockieren in Berlin". Acht Mütter appellieren an andere Mütter: "Kinder wachsen in unsicheren Zeiten auf. Die Klimakrise wird ihr Leben prägen. Wie stark? Das liegt auch in deiner Hand!"

++ Mütter blockieren in #Berlin ++



Im Wissen, dass ihre Kinder in einer Welt voller Kriege um Wasser und Nahrung leben werden, wenn der @Bundeskanzler untätig bleibt, nehmen acht Mütter ihre Pflicht ernst.



Sie fragen:

Was, wenn die Regierung die Klimakrise nicht im Griff hat? pic.twitter.com/qPeQzEmCGq — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 27, 2022

Am Mittwoch hatten Aktivisten in ganz Berlin für Sperrungen gesorgt – an großen Kreuzungen und auf Autobahnen.

