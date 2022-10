Berlin: Klimaaktivisten besetzen Finanzministerium

Klimaaktivisten sind in das Finanzministerium in Mitte eingedrungen und haben nach eigenen Angaben den Betrieb erheblich gestört.

Klimaaktivisten am Montag vor dem Bundesfinanzministerium in Berlin.

Berlin. Klimaaktivisten sind in das Bundesfinanzministerium in Mitte eingedrungen, haben es blockiert und nach eigenen Angaben den Betrieb erheblich gestört. Sie fordern eine globale Schuldenstreichung und Klimagerechtigkeit.

Knapp zwei Dutzend Menschen der Kampagne „debt for climate“ sollen sich gegen 11.30 Uhr Zutritt zu dem Gebäude verschafft haben. Im Zuge dessen sollen sie auch das Büro von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und den Matthias-Erzberger-Saal blockieren.

Sie fordern die Streichung aller Schulden des „Globalen Südens“. Man wolle eine neokoloniale Unterdrückung und Ausbeutung durch den Globalen Norden beenden und so dem Globalen Süden eine soziale und ökologisch gerechte Transformation ermöglichen, heißt es.

Aktivisten ziehen Christian Lindner zur Rechenschaft

Mit der Aktion im Bundesfinanzministerium wolle man Lindner an Gesagtes erinnern. So soll er vor knapp zwei Monaten während der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds zugestimmt haben, den Schuldenerlass für die am schlimmsten betroffenen Menschen und Gegenden zu fordern. „Er hat nicht geliefert, und wir sind hier, um ihn für ein gebrochenes Versprechen zur Rechenschaft zu ziehen“, so die Aktivisten.

Erst vor einer Woche haben Mitglieder von „Letzte Generation“ gegen die Umweltpolitik der Bundesregierung demonstriert, indem sie Feueralarm im Bundestag sowie im Verkehrsministerium auslösten.