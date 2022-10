Berliner Polizist beim Drogen-Kauf aus Koks-Taxi erwischt

Der Zoll hat im Hamburger Hafen die größte Menge an Kokain gefunden, die jemals in Europa beschlagnahmt wurde. Insgesamt wurden dort mehr als 16 Tonnen der Droge entdeckt; später wurden in Belgien weitere sieben Tonnen Kokain beschlagnahmt.

Berlin. Zivilkräfte der Berliner Polizei haben am Mittwoch am Boulevard Unter den Linden in Berlin-Mitte einen 47-Jährigen beim Kauf von Drogen beobachtet. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Ermittler fest, dass es sich bei ihm um einen im Dienst befindlichen und zivil eingesetzten Polizeibeamten des Landeskriminalamtes (LKA) handelt.

Laut Polizei erfolgte der Kauf aus dem Koks-Taxi gegen 21 Uhr. Der 47-Jährige trat demnach an ein Auto heran und ließ sich von der Fahrerin des Wagens offenkundig etwas übergeben.

Bei der Überprüfung des Mannes räumte er ein, soeben Rauschgift gekauft zu haben und händigte den Polizisten ein Gefäß aus. Vermutlich handelt es sich dabei um Kokain, wie die Polizei mitteilte. Eine Durchsuchung der vom Tatverdächtigen genutzten Diensträume, die im Anschluss erfolgte, verlief ohne Erfolg.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Berliner Polizist kauft Kokain im Koks-Taxi: Auch Fahrerin gestoppt

Auch die Fahrerin des Koks-Taxis konnte angehalten und überprüft werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

Gegen den Polizisten wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz geführt. Auch dienstrechtliche Maßnahmen und disziplinarrechtliche Konsequenzen werden geprüft.

Koks-Taxis in Berlin: Bande zerschlagen – Phänomen floriert seit Jahren

Das Phänomen der Koks-Taxis wird in Berlin immer häufiger beobachtet. Im März war eine Dealer-Bande, die einen Kokain-Lieferdienst betrieben hatte, zerschlagen worden.

Drogen wie Kokain, Marihuana und Amphetamin-Pillen werden in Großstädten seit Jahren von Kunden über Chatprogramme im Internet bestellt und von Dealern per Auto ausgeliefert. Die Bezahlung erfolgt in bar oder per Bitcoin. Die Rauschgiftbanden verdienen damit Millionen Euro.

Aktuell stehen zehn Männer vor dem Berliner Landgericht, die mehr als vier Tonnen Kokain von Südamerika über den Hamburger Hafen nach Deutschland geschmuggelt haben sollen.