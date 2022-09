Lichtenberg: Mann erschlägt Frau mit Axt – Polizei erschießt ihn

In Lichtenberg hat ein Mann am Sonntagvormittag eine Frau getötet. Bei dem Einsatz machten die Beamten von der Schusswaffe Gebrauch.

Berlin. Bei einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau am Sonntagvormittag sind beide Personen ums Leben gekommen. Anwohner hatten gegen 7.50 Uhr die Polizei alarmiert, als sie Zeugen des lautstarken Streits in einer Wohnung in einem Mehrfamilien-Hochhaus an der Löwenberger Straße wurden.

Die eintreffenden Beamten mussten von ihren Dienstwaffen Gebrauch machen, da der Mann mit einer Axt auf die Frau eingeschlagen hatte. Der Mann wurde tödlich getroffen. Die Frau starb noch vor Ort an ihren Verletzungen.

Es liegen noch keine Erkenntnisse darüber vor, in welcher Beziehung das streitende Paar zueinander stand. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist auch die Identität der beiden toten Personen unklar.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die 4. Mordkommission und die Kriminaltechniker haben ihre Ermittlungen vor Ort aufgenommen.