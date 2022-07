In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 22. Juli 2022.

Schöneweide: Tote Person in der Spree

Am Donnerstagabend haben Passanten am Ufer der Spree an der Schnellerstraße in Schöneweide eine leblose Person im Wasser treibend entdeckt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten mit Steckleitern nur noch den Leichnam einer männlichen Person bergen. Ein Notarzt stellte noch vor Ort den Tod fest. Die Polizei ließ die Leiche mit der Gerichtsmedizin wenig später abfahren.