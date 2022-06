Erneut ist es im Weißen See in Pankow zu einem Badeunfall gekommen. Einsatzkräfte brachen eine mehrstündige Suche ergebnislos ab.

Einsatzkräfte am Weißen See in Berlin-Pankow bei ihrer Suche nach dem vermissten jungen Mann.

Badeunfall Weißer See in Pankow: Junger Mann nach Badeunfall vermisst

Berlin. Nach einem erneuten Badeunfall im Weißen See in Pankow ist ein junger Mann als vermisst gemeldet worden. Die Feuerwehr brach die mehrstündige Suche am frühen Sonnabendmorgen ergebnislos ab, wie ein Sprecher sagte. Am Freitagabend gegen 20 Uhr war die Feuerwehr informiert worden, dass der Mann in dem Gewässer vermutlich untergegangen sei.

Im Einsatz waren dabei auch Feuerwehrtaucher und ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bernau.

Laut ersten Informationen von vor Ort handelt es sich bei dem Vermissten um einen 17-Jährigen, der mit seiner Freundin im Weißen See schwimmen war.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erst am vergangenen Sonnabend war an gleicher Stelle ein ebenfalls 17-Jähriger nach einem Badeunfall ertrunken. Der tödliche Unfall ereignete sich an einer wilden Badestelle in der Nähe des Restaurants Milchhäuschen – auf der gegenüberliegenden Seite des Strandbads Weißensees.

Nur dort ist das Baden in diesem Gewässer erlaubt. Aktuell versucht das Bezirksamt Pankow, das Badeverbot an den übrigen Ufern jenseits des Strandbads mit Schwerpunkteinsätzen und Plakaten durchzusetzen.