Brandenburg/Havel: Lkw kollidiert mit Tram - acht Verletzte

In Brandenburg/Havel ist eine Tram mit einem Lkw zusammengestoßen und entgleist. Es gibt acht teils Schwerverletzte.

Brandenburg/Havel. Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lastwagen in Brandenburg/Havel sind am Donnerstag acht Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die Ursache des Unglücks sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Der Straßenbahnfahrer wurde schwer verletzt, er konnte noch nicht befragt werden. Der aus Polen stammende Lkw-Fahrer sei leicht verletzt.

Nach den Angaben wurden auch sechs Fahrgäste verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. Beide Fahrzeuge waren im Bereich einer Kreuzung kollidiert, durch den Aufprall entgleiste die Straßenbahn.

Mehr Polizeimeldungen:

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.