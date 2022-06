Neukölln: Auto kollidiert mit Glascontainern - Fahrer schwer verletzt

In der Nacht zu Donnerstag erlitt ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Britz schwere Verletzungen. Bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge fuhr der 36-Jährige gegen 1.50 Uhr mit seinem Auto auf dem Buckower Damm und kam von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit Glascontainern auf dem Gehweg. Das Auto drehte sich um 90 Grad auf die Seite und stieß mit zwei weiteren geparkten Fahrzeugen zusammen, so die Polizei Berlin. Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Mann mit Kopf- und Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Der Buckower Damm war zwischen 2.10 Uhr und 3.20 Uhr in Richtung Karl-Marx-Straße voll gesperrt, wovon auch die Buslinie M44 betroffen war.

Pankow: Streit eskaliert mit Messer und Glasflasche - vier Verletzte

In Pankow eskalierte am Mittwochabend ein Streit zwischen einer Jugendgruppe und drei Erwachsenen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten gegen 18.20 Uhr in der Breite Straße eine circa fünfköpfige Jugendgruppe und drei Erwachsene aus bisher unbekannten Gründen in eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei soll ein 15-Jähriger der Gruppe nach einem Schlag mit einer Bierflasche eine Schwellung am Kopf erlitten haben. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Die drei Erwachsenen erlitten ebenfalls Verletzungen, darunter eine 27-jährige Frau eine Verletzung am rechten Auge. Ein 36-jähriger Mann wurde durch Messerstiche am Rücken verletzt und ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Sein 34-jähriger Bekannter erlitt Schnittverletzungen an der rechten Hand und wurde im Krankenhaus operiert. Die Ermittlungen dauern an.