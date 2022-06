In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 1. Juni 2022.

Friedrichshain: Rollerfahrer von Lkw erfasst und schwer verletzt

Auf der Warschauer Brücke in Friedrichshain ist in der Nacht zu Mittwoch ein Rollerfahrer von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Vor Ort hieß es, der Mann sei von einem Notarzt erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Warschauer Brücke war für etwa eine Stunde gesperrt.

Kreuzberg und Moabit: Autos in Flammen

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen die Autos, die an der Otto-Dix-Straße in Moabit offenbar angezündet worden waren.

Foto: Morris Pudwell

In Kreuzberg und Moabit haben in der Nacht zu Mittwoch Fahrzeuge gebrannt. Vor Ort hieß es, dass gegen 1.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Lobeckstraße zwei Autos und ein Baucontainer in Flammen standen. Die Fahrzeuge brannten komplett aus. Etwa eine Stunde später brannten Autos an der Otto-Dix-Straße in Moabit in der Nähe der JVA Moabit. Die parkenden Fahrzeuge wurden vermutlich von einem Brandstifter, der seit geraumer Zeit rund um die JVA Fahrzeuge anzündet, in Brand gesetzt, hieß es vor Ort. Es wurden mindestens zwei weitere Fahrzeuge durch die starke Hitze beschädigt. Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften vor Ort. In beiden Fällen ermittelt ein Brandkommissariat.

