Diebstahl Familie erwischt Einbrecher in Haus in Eberswalde

Eberswalde. Eine Familie hat einen Einbrecher bei einem versuchten Diebstahl in Eberswalde auf frischer Tat ertappt. Der Mann verschaffte sich am Dienstagnachmittag über einen Balkon Zugang zu dem Einfamilienhaus im Stadtteil Finow, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Familie war nach Angaben der Polizei zu diesem Zeitpunkt jedoch zu Hause und erwischte den Einbrecher dabei, wie er versuchte, ein Portemonnaie aus der Küche zu stehlen. Daraufhin sei der Mann geflohen.

Die Polizei konnte ihn kurze Zeit später anhand einer Beschreibung seines Äußeren auf der Straße in Eberswalde entdecken und festnehmen. Der Tatverdächtige ist bereits wegen mehrerer Eigentumsdelikte polizeibekannt.

© dpa-infocom, dpa:220525-99-424296/2