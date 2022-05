13. Brandanschlag in der Neuköllner Hufeisensiedlung

Erneut haben Brandstifter in der Neuköllner Hufeisensiedlung ihr Unwesen getrieben. Am Wochenende brannte ein VW vollständig aus.

Berlin. Erneut haben Brandstifter in der Hufeisensiedlung im Neuköllner Stadtteil Britz am Wochenende Feuer gelegt. Es ist der 13. Vorfall seit Oktober 2021. Diesmal stand offensichtlich ein Pkw an der Gielower Straße meterhoch in Flammen, wie ein auf Twitter veröffentlichtes Video einer Anwohnerin zeigt. Der Vorfall ereignete sich demnach am Sonnabendabend gegen 22.40 Uhr. Laut Polizei brannte der VW vollständig aus. Drei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt.

Letzte Nacht 22:40 Uhr, gefilmt aus unserem Treppenaufgang, kurz bevor wir das Haus fluchtartig verlassen mussten. #Hufeisensiedlung #Neukölln Der 13te #Brandanschlag seit Oktober. Wir sind okay. #Rechtsterror Kein Zufall! pic.twitter.com/IckNTEp2oj — Stephanie Kuhnen (@StKuhnen) May 22, 2022

Seit dem ersten Fall Ende Oktober 2021 versetzen Feuerteufel die Menschen in der Neuköllner Hufeisensiedlung in Angst und Schrecken. Dabei brannten unterschiedliche Dinge – Müll- oder Kleidercontainer, Anhänger-Planen, Sitzbänke einer Bushaltestelle und nun das dritte Auto. Die Abstände zwischen den Anschlägen werden dabei immer kürzer – der elfte und zwölfte ereigneten sich erst Montag und Mittwoch.

„Konkrete Hinweise auf das Vorliegen einer Brandserie, begangen durch denselben Täter, liegen nicht vor“, heißt es von der Polizei. „Angegriffen wurden unterschiedliche Objekte zu unterschiedlichen Tatzeiten.“ Auch ein Bezug zur rechten Neuköllner Anschlagsserie gibt es nach Ansicht der Ermittlerinnen und Ermittler bislang nicht. Auch im jüngsten Fall ermittelt nicht der für politische Delikte zuständige polizeiliche Staatsschutz, sondern ein Brandkommissariat.

Polizei zieht keine Zusammenhänge zu Neuköllner Anschlagsserie

Mindestens 72 Fälle zwischen 2016 und 2019 rechnet die Polizei der Serie zu – darunter 14 Brandstiftungen. Opfer dabei waren meist Menschen, die sich in Politik und Zivilgesellschaft gegen Rechtsextremismus engagieren. Dabei hatte es auch mehrere Fälle in und um die Hufeisensiedlung gegeben.

Zwei bekannte Neuköllner Nazis müssen sich demnächst vor Gericht dafür verantworten. Außerdem hat das Abgeordnetenhaus nun einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der sich auch mit den mutmaßlichen Versäumnissen der ermittelnden Beamten befassen soll. Diesen wird unter anderem vorgeworfen, den Seriencharakter der Taten zu spät erkannt zu haben.