Schöneberg: Jugendlicher bei Streit lebensgefährlich verletzt

Ein Jugendlicher hat am Sonnabend in Schöneberg lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Polizei zufolge war der 16-Jährige am Abend gegen 21.30 Uhr mit sechs Bekannten am Innsbrucker Platz auf dem Weg zum Eingang des U-Bahnhofs an der Wexstraße. Dort trafen sie auf weitere fünf bis sechs Jugendliche. Aus noch ungeklärter Ursache hätten die Jugendlichen sich angepöbelt, so die Polizei. Aus der Gruppe sei einer auf den 16-Jährigen zugegangen und habe ihm mit der Faust so wuchtig in das Gesicht geschlagen, das der Jugendliche zu Boden ging und mit dem Kopf aufschlieg. Die Gruppe des Schlägers ergriff die Flucht. Der 16-Jährige musste mit einem Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus gebracht werden.

E-Scooter-Fahrer fährt Polizisten an und leistet Widerstand

Ein jugendlicher E-Scooter-Fahrer hat sich am Sonnabend in Spandau mit der Polizei angelegt. Der 17-Jährige war mit zwei weiteren Jugendlichen auf E-Scootern unterwegs, so die Polizei, als er auf dem Gehweg des Lindenufers einen Polizisten in Zivil anfuhr und ihm gegen den Arm schlug. Der Beamte, der mit einem Kollegen auf Fußstreife war, konnte die Gruppe kurz darauf stellen. Zwei 16-Jährige wiesen sich aus, der 17-Jährige leistete jedoch Widerstand. Die Beamten brachten ihn zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Nach Rücksprache mit dem Vater und nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder freigelassen. Der Polizist erlitt eine leichte Verletzung.