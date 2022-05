In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 13. Mai 2022.

Mariendorf: Kreuzungsunfall mit mehreren Verletzten

Zu einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten ist es am Donnerstagabend in Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) gekommen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge fuhr ein Mercedes-Fahrer auf dem Mariendorfer Damm in Höhe Reißeckstraße einem Audi-Fahrer in die Beifahrerseite. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Insassen verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt.

Uckermark: Bäckerei explodiert - ein Schwerverletzter

In einer Bäckerei in Lychen im Landkreis Uckermark hat es eine heftige Explosion gegeben, dabei wurde ein Mensch schwer verletzt.

Foto: Horst Skoupy/Uckermark Kurier/dpa

In einer Bäckerei in Lychen im Landkreis Uckermark hat es eine heftige Explosion gegeben, dabei wurde ein Mensch schwer verletzt. Das Gebäude im Stadtzentrum sei am Freitagmorgen völlig zerstört worden, es gebe nur noch einen Schuttberg, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordost. Einen ausführlichen Artikel über die Explosion lesen Sie hier.

Kreuzberg und Moabit: Zwei Autos brannten

Ein Auto in Kreuzberg brannte.

Foto: Pudwell

In Berlin haben in der Nacht zum Freitag zwei Autos gebrannt. Menschen wurden bei den Zwischenfällen nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Ursache beider Brände war zunächst unklar. Der erste Wagen parkte demnach an der Schleiermacherstraße in Kreuzberg, als das Feuer ausbrach. Das zweite Fahrzeug stand an der Emdener Straße in Moabit (Mitte) und fing wenige Minuten später Feuer. Durch die Hitze wurden zwei nebenstehende Fahrzeuge beschädigt.

Friedrichshain: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Friedrichshain verletzt.

Foto: Pudwell

Auf der Ebertystraße in Höhe Landsberger Allee in Friedrichshain ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Transporter-Fahrer gekommen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Hasenheide: Frau mit Schnittverletzung an der Hand

Eine Frau wurde in der Hasenheide verletzt.

Foto: Pudwell

Eine Frau hat in der vergangenen Nacht im Volkspark Hasenheide in Neukölln eine Schnittverletzung an der Hand erlitten. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll die Frau, die mit einer anderen Frau unterwegs war, zuvor mit mehreren Personen in eine Auseinandersetzung geraten sein. Die Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Spree-Neiße: Pony stirbt bei Feuer

Bei einem Feuer im Landkreis Spree-Neiße sind zwei Ställe abgebrannt und in einem davon ist ein Pony gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, fingen die Ställe in Drebkau in der Nacht zu Freitag aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer. Bei den Löscharbeiten wurde das tote Tier in einem Stall gefunden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst noch unbekannt.