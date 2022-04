In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 24. April 2022.

Neukölln: Mehrere Verletzte nach Messerstecherei

Ein Streit zwischen mindestens vier Männern an der Donaustraße in Neukölln ist am Sonnabend eskaliert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden mehrere Männer in Krankenhäuser gebracht. Ein Mann mit Stichverletzungen musste notoperiert werden.

Nach ersten Erkenntnissen sollen vier Männer, 18, 40, 44 und 54 Jahre alt, gegen 19.30 Uhr in Streit geraten sein. Im Zuge des Streits sollen unter anderem Kleinpflastersteine und ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Während die beiden 40- und 54-Jährigen gegenüber der Polizei angaben, von dem 18-Jährigen mit einem Messer attackiert worden zu sein und sich lediglich gewehrt zu haben, gaben die beiden 18- und 44-Jährigen an, zuerst attackiert worden zu sein.

Zuerst eingetroffene Polizisten hätten eine völlig unübersichtliche Situation vorgefunden. Der 54-Jährige habe auf dem Gehweg gelegen und diverse Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers aufgewiesen. Der Mann musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Der 44-Jährige habe starke Kopfverletzungen aufgewiesen, auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige hatte eine gebrochene Nase. Er wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der 40-Jährige wies oberflächliche Schnittverletzungen auf, die von Rettungskräften versorgt wurden.

Beide Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder entlassen. Nach Hinweisen von Zeugen fanden Einsatzkräfte in einem Gullischacht ein Messer, das sichergestellt wurde. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Marzahn: Lkw durch Brand zerstört

Ein Lkw hat in der vergangenen Nacht hinter einem Supermarkt am Brodowiner Ring in Marzahn gebrannt. Anwohner hatten die Flammen bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, konnten jedoch nicht verhindern, dass das Fahrzeug vollständig zerstört wurde. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.

Ahrensfelde: Pro-russischer Autokorso abgesagt

Eine in Berlin für Sonntagvormittag angemeldete Pro-russische-Demo ist nach Angaben der Polizei von der Versammlungsleitung abgesagt worden. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, sollte die Demo in Form eines Autokorsos um 11.00 Uhr in Ahrensfelde starten. Zu den Gründen der Absage äußerte sich die Polizei auf Nachfrage nicht.

Guten Morgen,

hier eine wichtige Info an alle, die sich bereits auf dem Weg zu einer Demo in #Marzahn befinden:

Der #Autokorso, der dort um 11:00 Uhr in #Ahrensfelde starten sollte, wurde von der Versammlungsleitung abgesagt.#b2404

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) April 24, 2022

Kreuzberg und Neukölln: Festnahmen bei pro-palästinensischer Demonstration

Eine weitere pro-palästinensische Demonstration hat in Berlin zu Straftaten und Festnahmen geführt. Das teilte die Polizei mit. Nach Angaben von Beobachtern wurden bei dem Aufzug am Samstagabend in Kreuzberg und Neukölln judenfeindliche Äußerungen laut. Mehr über die Demonstration lesen Sie hier.