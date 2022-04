Berlin-Lichtenberg: SEK-Beamte stürmen Wohnung

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 20. April 2022.

Lichtenberg: SEK stürmt Wohnung

Gegen 1.20 Uhr hat ein schwer bewaffnetes Spezialeinsatzkommando der Berliner Polizei (SEK) eine Wohnung an der Landsberger Allee in Lichtenberg gestürmt. Die Beamten verschafften sich am Morgen Zugang zu der Wohnung und warfen eine Blendgranate, dann waren laute Rufe zu hören. Kurze Zeit später brachte ein Beamter anscheinend ein Beweisstück, einen grauen Rucksack aus der Wohnung. Die Beamten des örtlichen Polizeiabschnitts kamen kurze Zeit später mit einem jungen Mann in Handfesseln heraus. Die Wohnung wurde von den Beamten verschlossen und der Festgenommene zur Vernehmung bei einem Fachkommissariat gefahren. Die genauen Hintergründe des Einsatzes sind noch unklar.

Spandau: Polizei, Bezirksamt, Steuerfahndung und Zoll kontrollieren Lokale

Lokal-Kontrolle an der Zeppelnstraße in Spandau.

Foto: Morris Pudwell

Polizei, Bezirksamt, Steuerfahndung und Zoll haben am Dienstag in Spandau verschiedene Lokale bis in die späten Abendstunden kontrolliert. Es wurden Verstöße gegen die die Gaststätten-Verordnung und steuerliche Vergehen, unter anderem nicht verzollter Tabak, festgestellt. Zuerst überprüften die Einsatzkräfte gegen 19 Uhr ein Lokal mit Gästen an der Zeppelinstraße.

