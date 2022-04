In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 6. April 2022.

Weißensee: Schüsse bei Raubüberfall auf Imbiss - ein Verletzter

Bei einem Raubüberfall auf einen Imbiss in Weißensee hat ein Mann in der Nacht eine Schussverletzung erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann gelte als ein Tatverdächtiger und sei festgenommen worden. Die Umstände des Überfalls am Mittwochmorgen in der Buschallee sind noch völlig unklar.

Weitere Polizeimeldungen aus Berlin: