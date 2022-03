Jugendliche werden nach Zigaretten gefragt und verletzt

Berlin. Zwei Jugendliche sind in Berlin-Rahnsdorf von drei Jugendlichen attackiert und verletzt worden. Ein 15-Jähriger erlitt bei der Attacke am Sonntagnachmittag am S-Bahnhof Wilhelmshagen schwere Kopfverletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sein gleichaltriger Begleiter wurde ambulant in einer Klinik behandelt.

Laut Polizei sollen die beiden 15-Jährigen von der Gruppe nach Zigaretten gefragt worden sein. In der Folge sollen die Täter dann auf sie eingeschlagen haben. Die Jugendlichen flüchteten in Richtung Wald. Die Angreifer sollen sie verfolgt und weiter auf sie eingeschlagen haben. Sie entwendeten den Angaben zufolge ein Handy und Sportschuhe. Anschließend flüchtete die Gruppe.

