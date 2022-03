S-Bahn Berlin: Angriff auf älteren Fahgrgast in der S3 - Polizei sucht Zeugen

Ein älterer Herr wurde am Mittwoch in einem Zug der S-Bahnlinie S3 von einem Unbekannten angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Angriff erfolgte in einer S-Bahn der Linie S3 (Archivbild).

Angriff in der S-Bahnlinie S3 in Westend: Zeugen gesucht

Berlin. Wegen Beleidigungen und einem Angriff am Mittwochnachmittag in einem Zug der Linie S3 erstattete eine Zeugin Strafanzeige. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 17.40 Uhr befand sich die Zeugin demnach in einem Zug der Linie S3 auf dem Weg nach Pichelsberg, als im Bahnhof Charlottenburg ein junger Mann zustieg und ihr gegenüber Platz nahm. Während der Fahrt begann der Mann nach Angaben der Zeugin, einen älteren Fahrgast zu beleidigen. Der Täter soll sich auch volksverhetzend gegenüber dem älteren Herrn geäußert haben. Im Bahnhof Pichelsberg wollte der Herr die S-Bahn verlassen. Der Täter soll daraufhin ebenfalls aufgestanden sein, den älteren Mann in einen sogenannten Schwitzkasten genommen und in die Seite geschlagen haben.

Weitere Fahrgäste eilten dem Angegriffenen zur Hilfe, nachdem die Zeugin auf den Angriff aufmerksam gemacht hatte, bevor sie den Zug verließ. Sowohl der Angreifer als auch der Angegriffene sind bislang unbekannt. Ebenfalls ist nicht bekannt, ob die beiden ausstiegen oder weiterfuhren.

Die Ermittler des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt bitten den angegriffenen Fahrgast, sich bei der Polizei Berlin oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

S-Bahn Berlin: Angriff auf älteren Fahrgast - die Polizei Berlin fragt

Wer hat am Nachmittag des 23. März 2022 Beobachtungen im Zug der S-Bahnlinie S3 zur Tat gemacht?

Wer hat den Angreifer gesehen und kann Angaben zu dessen Identität oder dessen Aufenthalt machen?

Wer hat Fotos bzw. Videos vom Tatgeschehen gefertigt?

Wer kann sonst Angaben zur Tat machen?

Hinweise an den Polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer (030) 4664-953500, die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.

